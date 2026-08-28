Arena Conic recebe o Encontro de Mestres nesta quinta-feira (27/8)

Em uma reunião de diferentes regiões que buscam manter viva a cultura popular brasileira, o Encontro de Mestres do Brasil, é realizado em Brasília a partir desta quinta-feira (27/8). Com entrada gratuita, a Arena Conic recebe grupos, coletivos, mestres e mestras como Lia de Itamaracá, Mestra Martinha do Coco, Mestre Ambrósio e Tião Carvalho. As atividades tem inicio ás 17h e se estendem até o próximo sábado (29/8).

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Entre os destaques da programação está a rainha da ciranda, Lia Itamaracá. Pernambucana, a artista, intitulada patrimônio vivo de Pernambuco, é reconhecida por transformar a tradição da ciranda em uma referência dentro e fora do país. “A ciranda é minha vida. Eu não sei separar a Lia da Ciranda, porque uma coisa está junto da outra”, conta a cantora. Para a pernambucana, o encontro dos mestres é uma oportunidade especial de compartilhar saberes e histórias. “O povo conhece, aprende e também passa a valorizar mais aquilo que é nosso. A cultura popular precisa estar perto das pessoas, precisa ser vivida, cantada e compartilhada”, afirma.

Representando o Distrito Federal, Mestra Martinha do Coco, moradora do Paranoá, a artista desenvolveu um som autoral influenciado pelo coco, maracatu e ciranda. Além dela, outros grupos também estarão presentes, entre esses Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, também se apresentam no encontro, levando uma mitologia inspirada nos mistérios do Cerrado e guiada pelo Samba Pisado, ritmo criado na capital.

Além da música, o evento conta também com oficinas de Jongo, Maracatu de Baque Solto, danças populares, rodas de prosa dedicadas aos saberes, fazeres e funções. Segundo Anderson Formiga, um dos idealizadores do projeto, a ideia do encontro é reunir os saberes e fazeres de mestres e mestras do Brasil para o centro do Brasil. A proposta é criar um ponto de encontro entre diferentes territórios e gerações, reforçando a importância de compartilhar a cultura. “O principal legado é que as pessoas façam amizade, que os mestres façam amizade entre eles, que as pessoas fiquem amigas. Criar elos e proporcionar o fortalecimento da difusão dos saberes”, afirma o idealizador.





Serviço

Encontro dos Mestres

A partir desta quinta-feira, a partir das 17h na Arena Conic (Setor de Diversões Sul). Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos na plataforma Shogun. Classificação Indicativa livre.

Programação:

Quinta-feira (27/8):

19h - Boi de Seu Teodoro (DF)

20h - Grupo Zenga (DF) com Mestre Hugo Leonardo (PE)

21h - Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)

22h - Lia de Itamaracá (PE)





Sexta-feira (28/8):

20h - Jongo do Cerrado (DF)

21h - Martinha do Coco (DF)

22h - Mestre Tião Carvalho (MA)

23h - Pé de Cerrado (DF)

00h30 - Mestre Ambrósio (PE)





Sábado (29/8) :

19h - Moçambique de Santa Efigênia (DF)

20h - Maçambique de N.Sra do Rosário de Osório (RS)

21h - Adiel Luna convida João Arruda e Alexandre

23h - Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF)

01h - Carimbó Beija-Flor de Marudá (PA)

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco