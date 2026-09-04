Diversidades da América Latina estão no repertório e shows do Infinu

O final de semana promete ser agitado na Infinu Comunidade Criativa. Neste sábado (5/9), a primeira atração é Tagua Tagua, projeto musical do cantor, compositor e produtor gaúcho Felipe Puperi. O músico vem apresentar show que conta com a apresentação do seu novo single Fez minha onda bater.

Ainda no sábado (5/9), o evento La Selva terá sua primeira edição em uma noite dedicada às novas sonoridades latino-americanas com o mineiro Carlos Bolívia trazendo o projeto La Cumbia Artificial, o grupo Dos Piaba Frito e o DJ Clandestino, colobiano radiado em Brasília.

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No domingo (6/9), o duo Luau, formado por Fernando Pivelli e Pedro Moraes, chegam a Brasília pela primeira vez com repertório que une releituras de clássicos de Gilberto Gil em arranjos inspirados no forró pé de serra, além de canções autorais.