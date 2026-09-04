InícioDivirtaseMais
musica

Diversidades da América Latina estão no repertório e shows do Infinu

Infinu recebe, neste fim de semana, shows de Tagua Tagua, projeto La Cumbia Artificial, Dos Piaba Frito e o duo Luau

Felipe Puperi, do Tagua Tagua: soul, pop e toque brasileiro - (crédito: Arquivo)
Felipe Puperi, do Tagua Tagua: soul, pop e toque brasileiro - (crédito: Arquivo)

O final de semana promete ser agitado na Infinu Comunidade Criativa. Neste sábado (5/9), a primeira atração é Tagua Tagua, projeto musical do cantor, compositor e produtor gaúcho Felipe Puperi. O músico vem apresentar show que conta com a apresentação do seu novo single Fez minha onda bater.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ainda no sábado (5/9), o evento La Selva terá sua primeira edição em uma noite dedicada às novas sonoridades latino-americanas com o mineiro Carlos Bolívia trazendo o projeto La Cumbia Artificial, o grupo Dos Piaba Frito e o DJ Clandestino, colobiano radiado em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No domingo (6/9), o duo Luau, formado por Fernando Pivelli e Pedro Moraes, chegam a Brasília pela primeira vez com repertório que une releituras de clássicos de Gilberto Gil em arranjos inspirados no forró pé de serra, além de canções autorais.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 04/09/2026 06:00 / atualizado em 04/09/2026 07:59
SIGA
x