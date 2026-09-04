Terceira edição do FestCantus reúne corais do Brasil e América Latina

Festival promove encontro de corais e celebra a música coletiva em Brasília - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, desta sexta-feira (4/9) até domingo (6/9), a terceira edição do FestCantus, evento que celebra a música coral e promove encontros entre grupos de diferentes cidades. A programação reúne apresentações gratuitas em três espaços da capital.

Leia também: Alex Escobar revela momento delicado após cirurgia e recebe apoio da família

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento nasceu há 15 anos, a partir da recepção de um coral infantil do Peru. “Foi super interessante, sempre nesse formato de um coro convidado e vários coros de Brasília envolvidos”, conta a maestra Isabela Sekeff.

A programação passa por três regiões da cidade. Segundo Isabela, essa estratégia foi pensada para aproximar o festival de diferentes públicos. “Um dos nossos objetivos é espalhar o canto coral por toda a cidade”, explica.

Leia também: Filha de Flávia Alessandra faz desabafo sobre transtornos alimentares

A abertura ocorre nesta sexta (4/9), às 20h, na Paróquia do Verbo Divino, na 609 Norte, com apresentações do Coral Cantus Firmus, Coral da UnB e Cia. Canto Vivo, de Jundiaí (SP). No sábado (5/9), às 20h, o Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília, recebe o Coral Cantus Comunidade, Coral Brasília, Coral CMAB e novamente a Cia. Canto Vivo. Encerrando o festival, no domingo (6/9), às 11h, a Cia. Canto Vivo participa da missa no Santuário Nossa Senhora do Carmo, na 913 Sul, seguida de concerto.

Todas as apresentações têm entrada franca e o evento inclui acessibilidade em Libras.

Serviço

III FestCantus



Desta sexta (4/9) até domingo (6/9) na Paróquia do Verbo Divino (609 Norte), Escola de Música de Brasília (602 Sul) e Santuário Nossa Senhora do Carmo (913 Sul). Entrada gratuita.



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco