Armandinho leva ao palco choro com levada de trio elétrico

Armandinho faz tributo a Jacob do Bandolim no Clube do Choro - (crédito: ALFREDO MATOS)

Numa foto em preto e branco, dois jovens sorridentes seguram um instrumento em frente a um prédio de Brasília. A afinidade entre Reco e Armandinho começou ali, e o bandolim, que aparece na imagem, foi o ponto de partida para relação longeva. Nesta sexta-feira (11/9), às 20h30, o grupo Regional Choro Livre e Armandinho, parceria que se estende há mais de 30 anos, se apresentam no Clube do Choro.

Leia também: Fred Mayrink interpreta canções de Frank Sinatra na Martins Pena

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico e da guitarra baiana, Armandinho se apresentava em Brasília quando conheceu o rapaz brasiliense que se impressionou pelo bandolim. Anos depois, Reco tinha se tornado expert no instrumento e concentrava esforços para reabrir o Clube do Choro. Armandinho foi convidado para apresentações com objetivo de angariar fundos.

Leia também:Luísa Perissé diz que ocupa posição "inferior" aos cachorros na casa da mãe

A mesma sonoridade estará no espetáculo de hoje, que homenageia Jacob do Bandolim. Faixas como Noite de carioca, presença garantida em shows de Armandinho, se juntam a frevos e músicas compostas pelo grupo A Cor do Som. "São coisas que fazem parte do meu histórico musical, e estou sempre apresentando. Como convenci o meu amigo Reco que a nossa guitarra é baiana, acabei misturando tudo isso para fazer uma festa bonita, agradável para o público que vai assistir", diz Armandinho.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Tributo as mestres

Armandinho e Regional Choro Livre em um tributo a Jacob do Bandolim, hoje (11/8), às 20h30. Ingressos a partir de R$ 50.