Maurício Manieri traz a turnê Classics ao Centro de Convenções

Nascido em 1970, Maurício Manieri tem a música da década em que veio ao mundo como principal fonte de inspiração. Na infância e adolescência, também se viu encantado pelos artistas de 1980. “Lembro de pensar o quanto eu queria fazer aquilo também”, relata o cantor e compositor paulistano. Pouco antes da virada do milênio, o sonho se concretizou — o intérprete lançou, em 1998, o álbum de estreia A noite inteira, que inclui os sucessos Bem querer e Minha menina. Essas e outras faixas, além de releituras de clássicos nacionais e internacionais, são relembradas pelo músico, neste sábado (5/9), nos palcos do Ulysses Centro de Convenções.

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I wanna know what love is, do Foreign, e Purple rain, do Prince, são alguns exemplos do que o público pode esperar no show da turnê Classics. “Muitas dessas canções fazem parte da história da minha vida, e eu falo sobre isso no espetáculo”, adianta Maurício. “Eu conto, por exemplo, a história do meu primeiro beijo e outros momentos específicos que as pessoas também já vivenciaram e se identificam”, explica o artista. “São clássicos que atingiram muita gente, então, quando eu começo a cantar, percebo a emoção da plateia”, afirma o cantor.

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Quando decidiu regravar tais canções, Maurício tinha o intuito de interpretá-las de forma autoral. “Queria botar minha marca em músicas que são grandes clássicos, apesar de, muitas vezes, não mudar o arranjo delas”, explica o compositor. “Gosto de interpretar músicas que foram gravadas por mulheres, por exemplo, ou de cantores que tenham a voz muito mais aguda do que a minha, e trazê-las para mim, de forma mais grave”, continua o paulistano. Phil Collins, Vinícius Cantuária e até Raça Negra são outros exemplos de artistas que aparecem no repertório do show.

Três décadas

Ao relembrar os sucessos do primeiro álbum, o cantor celebra as quase três décadas de êxito na carreira musical. “Claro que estou muito mais maduro e tenho uma equipe espetacular que trabalha comigo. Mas trago do Maurício Manieri do passado a vontade e a paixão por estar no palco. Me divirto muito ao me apresentar, ainda acho muito gostoso, graças a Deus. E continuo querendo sempre algo a mais e colecionar novas conquistas”, garante o artista.

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Para ele, comemorar o sucesso em uma turnê como a Classic é motivo de orgulho. “É um espetáculo de nível internacional. É um show muito, muito bonito”, promete Maurício. O intérprete sobe aos palcos do Ulysses Centro de Convenções a partir das 21h30.

Serviço

Maurício Manieri — Tour Classics em Brasília

Sábado (5/9), às 21h30, no Ulysses Centro de Convenções

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 90 + taxas

Não recomendado para menores de 14 anos.

