Caetano Veloso faz show em comemoração aos 80 anos do Sesc

Caetano Veloso, um dos principais nomes da história da música brasileira, apresentará show gratuito neste domingo (13/11). Em celebração aos 80 anos do Sistema Comércio do Sesc, o evento também contará com atrações como Jú Marques, Lya Almeida, Leon Correia e Dillo D'Araújo, no Taguaparque.

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"Estamos celebrando oito décadas de compromisso com a população, ou seja, quem move o comércio, os serviços e o turismo no Brasil e no Distrito Federal. Mais do que um marco, essa data é um convite para vivermos, juntos, um fim de semana inteiro de cultura, saúde e cidadania, embalado pela força e pela alegria da música de Caetano Veloso", afirma Valcides de Araújo, diretor Regional do Sesc-DF.

Para o show de Caetano, é necessário retirar o ingresso físico. É preciso fazer um pré-cadastro on-line no site do Sesc DF e para receber um QR Code no e-mail. Com o QR Code, os interessados devem se dirigir a um dos pontos de coleta para retirar o bilhete físico. Os ingressos podem ser retirados nas unidades do Sesc de Taguatinga Norte, Ceilândia, Guará, 504 Sul, Asa Norte e Gama. A entrega ocorrerá enquanto houver ingressos disponíveis.

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Ícone da MPB

Natural de Santo Amaro, na Bahia, Caetano Veloso acumula seis décadas de carreira. Liderou a revolução sonora e poética da Tropicália, ao lado de nomes como Gilberto Gil e Tom Zé, e é dono de sucessos como Alegria, alegria, O leãozinho e Você é linda. A passagem mais recente do cantor por Brasília foi em julho deste ano, quando cantou no festival Na Praia.

Além do legado imenso que tem na música brasileira com suas próprias questões, os filhos de Caetano também têm feito sucesso. Moreno Veloso, Zeca Veloso e Tom Veloso realizaram o álbum Ofertório ao lado do pai, um dos trabalhos recentes mais marcantes de Caetano.

Serviço

Caetano Veloso nos 80 anos do Sesc

Domingo (13/11), a partir das 16h, no Taguaparque. Ingressos gratuitos mediante retirada nos pontos de coleta.



