Henrique e Juliano trazem o Manifesto Musical ao Mané Garrincha

Brasília recebe, neste sábado (12/9), uma das principais duplas sertanejas do país, com show na Arena Mané Garrincha. Henrique e Juliano trazem o Manifesto Musical, espetáculo com mais de 50 músicas, passando pelos maiores sucessos da dupla que se consolida cada vez como grande destaque na cena do gênero.

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Inicialmente, o Manifesto Musical seria apenas três shows no Allianz Parque, que esgotaram os ingressos, em São Paulo. Com a potência da dupla, que foi a primeira na história a esgotar o Maracanã com apresentação para mais de 60 mil pessoas, a turnê passará por 11 cidades este ano. Sucessos como Ele quer ser eu, Arranhão, Amigo da minha saudade, Liberdade provisória e Cidade vizinha entram no repertório. Os ingressos para o show na capital estão esgotados.

Serviço

Manifesto Musical

Sábado (12/9), a partir das 18h, na Arena Mané Garrincha. Ingressos esgotados.