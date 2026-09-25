Dennis Bovell leva o reggae e o dub britânico à Infinu neste sábado (26/9)

Por Marina Borela*—Neste sábado (26/9), a Infinu recebe o músico Dennis Bovell para seu primeiro show na capital. O ícone do reggae e do dub britânico se junta ao Dub Natty Sessions na única apresentação da turnê no Brasil para tocar faixas do seu último álbum de estúdio, Wise Music in Dub (2025), além dos clássicos dos discos Yuh Learn (1978) e Brain Damage (1981). "Meus shows normalmente têm um início parecido, mas dessa vez eu pretendo variar e adaptar à resposta da audiência e deixar fluir", diz Bovell ao Correio.

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A passagem por Brasília é resultado da parceria da Infinu com o produtor Yohan DubNatty, que excursiona regularmente pela América Latina na companhia de nomes do reggae roots mundial e é membro da banda que acompanha Bovell na turnê. A colaboração se iniciou com a vinda de Linval Thompson em setembro do ano passado, e, desde então, a Infinu segue com a proposta de trazer lendas do reggae à casa. “Ficou combinado de sempre que possível fazer eles passarem aqui, já que Brasília tem uma cena reggae valiosa”, conta o produtor Miguel Galvão, responsável pelo evento. Ele reitera que a presença de Bovell na Infinu foi uma oportunidade única.

Bovell também tem uma relação antiga com a música brasileira. “Sou razoavelmente familiarizado com a cena musical brasileira e há bastante tempo”, conta. O músico trabalhou com O Rappa no álbum de estreia da banda e, mais recentemente, mixou um disco produzido pelo paulista Bidji, com canções de Djavan em versões reggae. Também já se apresentou com o Olodum na Bahia e na Europa e menciona que esteve em São Luís diversas vezes, ao lado do produtor e radialista Ademar Danilo. Apesar de ter convivido com o Brasil ao longo dos últimos 40 anos, nunca veio à Brasília, e viu no convite da Infinu uma oportunidade conhecer a capital.

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Produtor, compositor, multi-instrumentista e engenheiro de som, Bovell é um dos nomes mais importantes da cena reggae britânica, considerado um dos precursores do movimento Lovers Rock — subgênero romântico do reggae — junto aos colegas da banda que fundou, Matumbi. Além de produtor de nomes como Linton Kwesi Johnson e The Slits, o artista compôs o sucesso Silly Games, de Janet Kay, símbolo do Lovers Rock. Em 2013, colaborou no álbum de estreia da Dub Natty Sessions, banda venezuelana de dub — subgênero eletrônico do reggae —, e os músicos seguem com parceria musical desde então.