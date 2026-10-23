O eletrônico balança a cidade em última edição da festa Trema

Trema das trevas é a última edição de 2026 - (crédito: Trema Techno)

As criaturas estarão soltas no centro de Brasília e ficarão até o amanhecer. A última edição de 2026 da Trema será neste sábado (24/10), sob o nome Trema das trevas, com oito horas dedicadas à música eletrônica underground. Construída em torno da liberdade e a ocupação da escuridão brasiliense, o evento propõe dois palcos que dividiram a programação musical. A Pista Techno recebe Marceline, Anachuri, Barbara Dunkel (SP), Maze One e DJ Oblongui que costuram variações do gênero, com o groove, acid e sonoridades hipnóticas.

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No outro ponto da Galeria, o trance psicodélico ganha vida com os artistas Interior Light, LogicUFO, Fractal Calangos e Gahara B2B Aquarius Orb que trazem às caixas sonoras velocidades e texturas da eletrônica psicodélica. E, para acompanhar os artistas da cena local e fora do DF, esta edição conta com Barbara Dunkel (SP) que estreia no território brasiliense.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Trema das trevas

Sábado (24/10), às 22h na Galeria dos Estados (SBS, Q.02, LOJA 46, GALERIA DOS ESTADOS)