Belchior ganha homenagem em novo single da cantora Faby Souza

A canção Como Diria Belchior chega a todas as plataformas digitais de música nesta sexta-feira (23/10). O trabalho marca o oitavo single da cantora Faby Souza, produzido em parceria com a Unick Music Brasil. A composição foi escrita por Ricardo Sena e Silvio Ledo, traz arranjo musical de Gustavo Burgo e tem distribuição feita pela Tratore.

A temática aborda a depressão, a tristeza e a solidão. O conteúdo também transmite mensagens de esperança, superação e valorização da vida. A proposta inicial previa o lançamento durante a campanha Setembro Amarelo. Entretanto, a celebração dos 80 anos de nascimento do artista cearense definiu a nova data.

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Trajetória e conquistas de Faby Souza

Natural de Palhoça, em Santa Catarina, Faby Souza reúne um amplo currículo artístico. Os lançamentos musicais da cantora somam mais de dez milhões de reproduções nas plataformas digitais.

O grande destaque do repertório é a faixa Versinhos (A Pessoa Certa), que atingiu quatro milhões de execuções recentemente. O volume de plays credenciou a intérprete a receber o Play de Prata, instituído pela Associação Brasileira da Música Independente (ABMI). Com essa obra, ela representou o Brasil na 12ª edição do Festival Internacional da Canção de Punta del Este, no Uruguai.

Clipe comemorativo e memória de Belchior

A homenagem vai ganhar um novo desdobramento em 2027. A Unick Music Brasil planeja gravar um videoclipe no Centro Cultural Belchior, espaço localizado em Fortaleza. O local foi inaugurado em maio de 2017 e completa dez anos na mesma data, mantendo posição como referência relevante para a música e a cultura cearense.

A previsão de lançamento do vídeo é para o mês de abril, período que assinala os dez anos do falecimento do artista. Belchior nasceu em Sobral, no Ceará, em 1946. Suas criações marcaram os anos 1970 ao expressar os sonhos e os conflitos daquela geração.

O compositor conquistou projeção nacional com faixas como Apenas um Rapaz Latino-Americano e Medo de Avião. O repertório foi gravado por intérpretes históricos da música brasileira: Elis Regina deu voz a Como Nossos Pais e Roberto Carlos registrou Mucuripe. Seu álbum Alucinação, lançado em 1976, tornou-se um marco da MPB. Belchior morreu em abril de 2017, deixando um legado que atravessa gerações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.