Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, declara apoio a Lula

Na gravação, o artista critica o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, e faz um apelo para que os brasileiros compareçam às urnas - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

*Camily Oliveira

O músico britânico Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (20/10). Na gravação, o artista critica o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, e faz um apelo para que os brasileiros compareçam às urnas.

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“Eu conheci Lula da Silva. Olhei nos olhos dele. É um homem honesto. É um homem que trabalhou para cAMILL vocês a vida inteira, e vocês deveriam deixá-lo continuar trabalhando”, afirmou Waters, enquanto ouvia Águas de Março, de Tom Jobim.

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O músico começou o vídeo relembrando os shows que realizou no Brasil e declarou seu amor pelo país. Em seguida, direcionou as críticas a Flávio Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador, a quem acusou de agir em benefício dos interesses dos Estados Unidos.

“É filho de um babaca, é um babaca ele mesmo, vem de uma longa linhagem de babacas. Ele está de conluio com os Estados Unidos, que querem roubar tudo o que vocês têm de valor no Brasil, não só a Floresta Amazônica, mas também os minérios ou qualquer outra coisa que vocês tenham”, disse.

Waters também afirmou que as riquezas brasileiras seriam destinadas à família do presidente norte-americano Donald Trump, ao empresário Jared Kushner, genro de Trump, e a integrantes da elite política e econômica dos Estados Unidos.

Apelo para aumentar o comparecimento às urnas

Um dos principais pontos do vídeo foi o pedido para que os eleitores compareçam às urnas no segundo turno. Waters defendeu que a participação chegue a 90%, 95% ou até 100% e incentivou os brasileiros a ajudarem familiares com dificuldades de locomoção a votar.

“Se você tem uma avó que não consegue levantar da cadeira para ir à seção eleitoral, carregue ela, ponha ela em um burro, ponha ela em um carro, leve ela até a seção e votem, votem, votem”, afirmou.

Ao final do apelo, o músico pediu que os brasileiros votem em Lula e associou o resultado da eleição ao futuro do país.

Durante a gravação, Waters também mencionou a vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em 2018. O artista relembrou o crime e convocou os eleitores a votar em Lula em homenagem à parlamentar.

“Eles mataram minha amiga Marielle Franco. Eles assassinaram ela. Vocês se lembram disso? Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer. Por Marielle Franco, vá e vote no domingo. Vote em Lula”, declarou.





