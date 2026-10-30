Ocupação dá início à programação do Cena Contempotânea

O Espaço Cultural Renato Russo e a Sala Martins Pena recebem, a partir desta sexta-feira (30/10), um conjunto de ações formativas e espetáculos de teatro que vão funcionar como uma introdução para o Cena Contemporânea. Até dia 21 de novembro, a Ocupação Cena + Ocupação First Body Programme oferece ao público uma programação de oficinas, exposições, encontros, residências e espetáculos com foco no processo criativo das artes da cena.

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Coordenador do Ocupação Cena, Alaor Rosa explica que a ideia foi dividir as atividades do Cena Contemporânea em dois blocos. Todas as atividades formativas vão ocorrer até o fim de novembro e, em janeiro, a programação será concentrada em espetáculos brasileiros. A equipe de produção do festival precisou de um tempo para reorganizar o festival após a morte de Guilherme Reis, criador do evento, em setembro de 2025. “Foi muito difícil se reorganizar após a perda do Guilherme. Ainda não estamos 100%, mas vamos chegar lá. E com as eleições e toda a dificuldade pauta no DF, o patrocinador (Petrobras) demorou a confirmar, então não fizemos em novembro”, explica Alaor. “A gente acabou tendo que dividir em duas partes e a primeira, agora em novembro, são as partes que envolvem oficina, residência, coproduções e espetáculos que têm o cunho formativo. A segunda parte, que é a exibição dos espetáculos, deixamos para janeiro.”

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Convidar o First Body Programme foi uma forma de dar ênfase à programação formativa do evento. Criado pelo ator Diego Borges, o programa consiste em uma série de atividades de pesquisa nas quais os atores e professores encaram o processo criativo como parte da obra de arte. “O programa é uma metodologia de criação nas artes da cena com três eixos”, avisa Diego. Workshops de criação com oficinas para artistas e público sem formação são o carro chefe da pesquisa, durante as quais os professores ensinam o que chamam de “dispositivos poiéticos da criação”.

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O segundo eixo é o encontro internacional com artistas de vários países, que ocorre uma vez por ano, e o terceiro, a first body comunidade, um programa de compartilhamento da pesquisa na periferia com companhias emergentes, atores amadores e apresentações em escolas. “É todo um trabalho de democratização de acesso ao programa”, avisa Diego. A Ocupação será a comemoração de 10 anos do programa e contará com 10 ações.

Ocupação Cena

A coprodução Itália-Brasil A errante: uma mãe coragem, dirigida por Gianluca Barbadori e inspirada em Mãe coragem, de Bertold Brecht, é o destaque do Cena. A peça marca o retorno de Bidô Galvão aos palcos após 10 anos afastada e tem participação especial de Beatriz Gama. Barbadori realiza ainda duas oficinas gratuitas para atores e estudantes do DF. Três trabalhos da cidade também fazem parte da programação: Senhora P, de Adriana Lodi, Frankenstein de Mary Shelley, do Grupo Liquidificador, e Sonho de uma noite de verão, de Adriano Guimarães. Adriana e os integrantes do Liquidificador também realizam oficinas.





Ocupação First Body Programme

O programa traz quatro espetáculos internacionais para o Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul. 4.48 Psicose de Sarah Kane, de Nadia Robinet, é uma adaptação francesa da obra da dramaturga britânica. Beso negro, do colombiano Juan Estebes, investiga a memória a partir de referências corporais e Carne Premium, da República Domunicana, fala de negritude a partir da perspectiva da diretora Yadhira De León Matos. Em Personal – Uma Instalação, a companhia italiana Labirion Officine Trasversali fala de tempo e espaço.



Serviço





Ocupação Cena + Ocupação First Body Programme

Desta sexta-feira (30/10) a 21 de novembro, na Sala Martins Pena (Teatro Nacional) e no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)