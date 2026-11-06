Entre o sal e o açúcar: encontro de sabores que surpreendem e conquistam

Doce e salgado podem até ser opostos, mas, quando se encontram à mesa, criam uma combinação capaz de surpreender o paladar. A mistura proporciona uma experiência de contrastes, em que a doçura suaviza sabores mais intensos, enquanto o salgado realça nuances adocicadas. Além de despertar diferentes sensações, a união pode acrescentar texturas e até uma percepção maior de saciedade. Não à toa, a combinação conquista espaço em diferentes cozinhas e mostra que, na gastronomia, os opostos se complementam.

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Para Elias Pacheco, chef e proprietário do Villa Tevere, a combinação entre doce e salgado funciona porque cria contraste e traz equilíbrio aos pratos. "No paladar, parece aguçar e despertar os sentidos. A cada garfada, essa sensação que o cérebro recebe fica ainda mais interessante. É uma junção incrível", avalia.

Gabriel Barros, chef e proprietário do Rala, percebe a mistura como uma forma de realçar o gosto dos alimentos. "Ao mesmo tempo em que você sente a doçura em uma parte da língua, em outra você sente o salgado. São sabores que se complementam e surpreendem", pondera. "Os ingredientes doces, por exemplo, são bons para fazer texturas, como molhos para pratos que usam mais do sal", explica.

Na cidade, são diversas as opções de pratos que unem os mais variados sabores em uma só garfada. Confira a seleção do Divirta-se Mais.

Ao sabor da Coca-Cola

O Villa Tevere une, desde 1999, a tradição da cozinha italiana à criatividade da culinária contemporânea, em uma casa que leva a cara da região da Toscana, na Itália. O menu do restaurante, marcado por clássicos da gastronomia do país europeu, explora as combinações entre o doce e o salgado em diversos pratos. “Utilizamos amoras, figos, tangerinas, abacaxi, mel, açúcar mascavo e vinho do Porto nas receitas”, exemplifica o chef e proprietário Elias Pacheco.

Segundo o cozinheiro, são vários os ingredientes doces que se comportam bem em pratos salgados. O destaque, porém, vai para o filetto Don Corleone (R$ 156,80), filé mignon à milanesa coberto com molho cremoso de gorgonzola e toque de redução de Coca-Cola. O prato é guarnecido por risoto de peperoni e flocos de pimenta calabresa servido em cestinha de parmesão. Para harmonizar, Elias sugere o vinho italiano Santa Isabella Borguccio Primitivo (R$ 136), produzido na região de Puglia.

Misturas inusitadas

O chef Gabriel Barros descreve o Rala, inaugurado no início do ano, na 116 Norte, como um restaurante que surgiu para "brincar com os sabores". "Nosso grande diferencial são as misturas inusitadas. A gente busca sempre misturar o doce com o salgado, o amargo ou até mesmo o ácido. Tentamos trazer o máximo de equilíbrio que podemos para os nossos pratos", explica o proprietário da casa.

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Um dos pratos do menu que traduz bem o propósito da casa é a barriga de porco frita (R$ 68), servida em base de guasacaca com barbecue de ameixa feito na casa. "O ponto de dulçor principal é o molho, que se mistura com a acidez e frescor da guasacaca, semelhante à guacamole, e a fritura da barriga. É isso que a torna uma receita surpreendente, completa e gostosa. É nossa campeã de vendas", afirm

Combinação perfeita

Com raízes no Brasil desde 2010, o indiano Kamal Bishnoi sempre sonhou em trazer um pedaço da cultura do país natal para o povo que o acolheu. "A comida sempre me pareceu um bom meio para tal, porque a culinária da Índia tem tudo que satisfaz o brasileiro — opções veganas, vegetarianas e com proteína animal, preparadas de forma bem diferente do que a gente costuma encontrar aqui", defende o proprietário do Indian Lounge.

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No restaurante, de portas abertas há seis anos, a comida é "tradicional e autêntica", assegura Kamal, feita por uma equipe inteiramente indiana. A culinária é tradicionalmente conhecida por misturar o doce e o salgado e, no menu da casa, não é diferente. O butter chicken (R$ 52,99), afirma o proprietário, destaque do cardápio, é uma mistura perfeita dos temperos da Índia.

O prato é feito de cubos de frango cozidos em molho de tomate com castanha de caju, creme de leite, manteiga branca e especiarias. "É um item que combina muito bem com nossa sobremesa campeã de vendas, gulab jamun (R$ 8,99), bolinho frito feito de leite em pó com caldo de água de rosas e cardamomo", sugere Kamal.

A sobremesa, segundo o proprietário, cria uma combinação perfeita e atípica que complementa muito bem os pratos salgados. "Todo mundo que experimenta quer comer de novo", adianta.

Francês à brasileira

Projetado para transportar os clientes diretamente para as calçadas de Paris, o La Fleur Bistrô aposta em uma atmosfera intimista e romântica com um menu que transforma clássicos franceses em pratos extremamente brasileiros, usando e abusando de ingredientes tipicamente nacionais. Com destaque para os crepes e risotos, o restaurante não deixa de fora as combinações entre sabores doces e salgados.

O crepe Montmartre (R$ 48), com tiras de filé mignon grelhadas, queijo, geleia de cebola caramelizada e cebola crispy, traduz perfeitamente a proposta da casa, segundo o chef Lefipe: "Pegamos a base da clássica galette francesa e elevamos a experiência com um contraste irresistível de sabores e texturas".

"A cebola caramelizada traz um dulçor sutil e aromático que equilibra a robustez e o salgado do filé mignon com queijo. É o prato perfeito para quem quer fugir do óbvio e busca uma refeição afetiva, refinada e incrivelmente saborosa", sugere o chef. O prato é uma homenagem a Paris.

Outra opção é o risoto de carne seca com queijo coalho e melaço de cana (R$ 64). "É a expressão máxima da alma brasileira dentro do menu do La Fleur Bistrô. O prato faz uma viagem direta ao Nordeste do Brasil, utilizando a técnica clássica do cozimento italiano para criar um prato de puro conforto e sofisticação", detalha o chef.

"O dulçor denso, encorpado e com notas rústicas do melaço de cana corta, perfeitamente, a intensidade salgada da carne seca e do queijo coalho", explica.



Menu invertido

Restaurante com mais de duas décadas de história na cidade, o Dudu Bar é conhecido pela inventividade do menu, com receitas que exploram combinações inusitadas — a combinação entre doce e salgado, inclusive, faz parte da expressão da cozinha autoral da casa. "Acreditamos que a gastronomia deve despertar curiosidade e surpreender", afirma Randerson Gomes, chef da casa há 18 anos. "O segredo está no equilíbrio: o dulçor não deve dominar o prato, mas complementar os demais ingredientes, permitindo que cada sabor tenha seu espaço", resume.

Segundo o chef, o Lamounier (R$ 139), filé mignon grelhado ao molho de redução de goiabada cascão e vinho tinto, é uma das opções do menu que representam bem essa proposta. O prato é acompanhado por risoto frito de açafrão com queijo coalho e cream cheese. "A doçura da goiabada contrasta com a intensidade da carne, enquanto os queijos acrescentam cremosidade e equilíbrio à preparação", explica.

Outra opção de prato é o Champs Élysées (R$ 173,90), que reúne camarões grelhados ao molho de queijo brie e mel, finalizados com crosta de amêndoas e acompanhados de risoto de parmesão com calda de frutas vermelhas. "Ele proporciona uma combinação delicada e surpreendente, em que a suavidade dos camarões encontra a cremosidade do queijo, o toque adocicado do mel e a acidez das frutas vermelhas", detalha o chef.