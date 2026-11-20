Jorge Bodanzky registrou Brasília nos anos 1960 vista pela janela do carro. Vista aérea da Universidade de Brasília, DF (1969) – Jorge Bodanzky – Instituto Moreira Salles - (crédito: Jorge Bodanzky)

Para celebrar os 200 anos da fotografia e o início de uma coleção de imagens, a Casa da Cultura da América Latina (CAL) realiza o último ciclo de exposições do ano. Com o título de Foto Central - Território da Fotografia no DF e Entorno, o ciclo reúne oito exposições que ocupam as diferentes galerias do espaço e percorrem um amplo espectro cronológico e temático.

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A Galeria Urucum recebe Cidade-cinema, uma coleção de fotografias realizadas por Jorge Bodanzky entre as décadas de 1960 e 1970 pertencentes ao acervo do Instituto Moreira Salles (IMS). Com curadoria de Thyago Nogueira e de Gregório Soares, a exposição reúne imagens realizadas pelo diretor durante o período em que foi aluno da Universidade de Brasília (UnB) e dos anos seguintes, quando deixou a cidade após o golpe militar de 1964. São fotos que Bodanzky realizava pela janela do carro em movimento com uma câmera Leica emprestada por Luis Humberto, com quem fundou o laboratório de fotografia da universidade.

No total, 24 obras de Bodanzky fazem parte dessa individual, além de um filme em super 8 no qual registra Brasília. As cópias das obras serão doadas para o acervo da CAL. "Essas fotos mostram como Brasília fundou o olhar fotográfico e cinematográfico do Bodanzky, que tem uma carreira muito longa e importante para o cinema", explica Gregório. "É uma exposição muito afetiva e Brasília parece ter ficado marcada na obra dele. É um olhar de uma cidade de passagem, de um Brasil em construção que permanece na obra dele."

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O ciclo Foto Central reúne sete exposições que mapeiam a produção do Distrito Federal com a participação de agentes, galerias, pesquisadores e fotógrafos. Na Galeria Triangular, Território em projeção, com curadoria de Estefânia Hòffmann e Dalton Camargos, reúne a produção de artistas e fotógrafos da cidade, incluindo nomes icônicos, como Luis Humberto, até um grupo mais jovem. Também fazem parte da exposição fotolivros e zines produzidos pelos fotógrafos. Uma chamada aberta selecionou fotografias para serem projetadas. "É uma exposição com muita gente jovem e que faz um arco temporal interessante na cidade", avisa Gregório. Em Fotolivros que (re)existem, com curadoria de Zelú, o público poderá conhecer projetos desenvolvidos por artistas da cidade e destinados a publicações independentes como zines e impressos.

Serviço



Foto Central – Território da Fotografia no DF e Entorno

Visitação até 12 de fevereiro de 2027, de segunda a sábado, de 8h às 19h, na CAL – Casa da Cultura da América Latina (Q. 4 BL. A n. 170, Ed. Anápolis, Setor Comercial Sul).











