A cantora, compositora e missionária católica Michelle Abrantes celebra uma década de ministério autoral solo com o lançamento do EP “Promessas”, nesta quinta-feira (19/11). O novo trabalho marca uma etapa significativa de sua trajetória de evangelização por meio da música e apresenta ao público um projeto musical e audiovisual que une arte, espiritualidade e testemunho de fé.
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O EP reúne cinco canções, cada uma acompanhada de um videoclipe próprio, em produções audiovisuais concebidas para construir uma narrativa integrada, na qual música e imagem se complementam e conduzem o espectador por diferentes experiências de encontro com Deus.
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Desde 2016, Michelle Abrantes se dedica ao ministério autoral solo com uma trajetória que une música, missa e fé. Michelle encontrou na música uma forma de comunicar a fé, compartilhar experiências e levar esperança às pessoas. Ao longo dessa caminhada, participou de eventos de evangelização, festivais e encontros católicos, mantendo a música como instrumento de anúncio do Evangelho.
Neste novo EP, Michelle diz que deseja alcançar pessoas que atravessam períodos de espera, aprovação, mudanças e recomeços. Segundo ela, a oliveira, principal símbolo visual da obra, se torna uma imagem de perseverança: “Há raízes que crescem no silêncio, frutos que precisam de tempo para amadurecer e uma vida que continua florescendo mesmo depois das estações mais difíceis”, explica.
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