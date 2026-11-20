O Coro Juvenil do Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) chega a Brasília com duas apresentações para integrar a programação cultural da comemoração de 80 anos do Sesi. Os concertos ocorrem gratuitamente neste sábado (21/11) e domingo (22/11), às 16h, no SESI Lab.

Leia mais: Após indicação ao Grammy Latino, Dora Sanches reflete sobre sonhos e escolhas no novo single Miragem

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As apresentações navegam nas conexões culturais e musicais entre o Brasil e a África, com o mar como tema central. O repertório mescla obras de compositores como Dorival Caymmi, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Baden Powell e Christopher Tin com canções tradicionais africanas. Regidos pela francesa Lucie Barluet, o grupo cantará O mar e É doce morrer no mar, de Caymmi, Berimbau, de Baden Powell e Vinicius de Moraes e serão declamados poemas de autores como Conceição Evaristo, Castro Alves e Mário Quintana.

Leia mais: Os dez escritores brasileiros que conquistam leitores e lideram as vendas em 2026

"Pensamos o mar não apenas como elemento geográfico, mas como símbolo de travessia, memória, resistência e conexão entre povos e culturas", conta a chefe do naipe sopranos do Coro Juvenil, Alana Amorim, ao Correio. "A partir dessa perspectiva, buscamos construir um percurso musical que evidenciasse as relações históricas, culturais e espirituais entre o continente africano e o Brasil, reconhecendo as raízes africanas presentes na formação da nossa identidade."

Leia mais: ZERØ lança Voar e Não Olhar Pra Trás e antecipa novo álbum de Guilherme Isnard

Ela também ressalta a importância dos concertos ocorrerem nos dias seguintes ao Dia da Consciência Negra: "A Consciência Negra precisa ser compreendida para além de uma data comemorativa. É um convite à reflexão sobre a história, a memória, a contribuição e o protagonismo da população negra na construção da sociedade brasileira. A música tem um papel fundamental: ela preserva conhecimentos, carrega histórias, atravessa gerações e mantém vivas tradições que muitas vezes foram historicamente silenciadas ou invisibilizadas."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco