O espaço que recebeu as gravações da segunda edição do projeto Casacájá Abre Portas volta a reunir artistas e público neste sábado (28/11), a partir das 17h. Localizada no Balão do Torto, a casacájá promove os shows de Margaridas, Beatriz Águida e Asú, além do set da DJ Beatmilla, em uma festa que celebra o projeto. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia mais: DiALAB Festival 2026 transforma Salvador em polo global do cinema negro
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A programação reúne três atrações que passaram pelo estúdio nesta temporada. O duo Margaridas, formado pelas irmãs Maria Paula e Sabrina, mistura pop, funk e R&B, enquanto Beatriz Águida transita entre o punk rock brasiliense e a música autoral. Asú, por sua vez, explora o cotidiano e as paisagens do Cerrado urbano em composições próprias.
Leia mais: Exposição reúne 11 obras de Renoir e revela fases do impressionista
Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal, o Casacájá Abre Portas dedica espaço à produção musical independente LGBTQIAPN+ da capital. Nesta edição, também participaram Larissa Umaytá, Fernanda Jacob e Ju Strassacapa, com apresentações gravadas ao vivo e em plano sequência. Os vídeos estão disponíveis no canal oficial do projeto no YouTube.
Serviço
Festa de celebração do Casacájá Abre Portas 2026
Neste sábado (28/11), a partir das 17h, na Casacájá (Rua dos Eucapiltos, casa 7 — Balão do Torto)
Entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso. Informações no Instagram @casa.caja