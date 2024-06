Confira roteiro de restaurantes para apreciar as carnes da capital

Prato flat iron com purê de mandioquinha do Ricco Burger(foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Em Brasília, é possível encontrar diversas opções para aqueles que são fãs de carne. Seja na brasa, na parrilla ou assados, os pratos que têm a proteína como destaque sempre encantam os clientes e apresentam uma diversidade de preparos e acompanhamentos para todos os gostos. No almoço ou no jantar, os restaurantes da cidade cumprem as expectativas nesse quesito.



Inspirados na culinária uruguaia, americana ou argentina, as carnes estão no foco dos restaurantes brasilienses. Leandro Pompeo, sócio do Fuego, comenta um pouco sobre o que torna o restaurante especial: "A casa especializada em parrilla traz inspirações de países da América do Sul, com pratos e cortes típicos da Argentina e do Uruguai, além de referências da gastronomia italiana e contemporânea com um alto padrão de qualidade dos insumos para agradar o exigente paladar brasiliense."

Paixão pelo fogo

Conhecido pelos hambúrgueres, o Ricco Burger também oferece carnes para agradar todos os gostos. Idealizado com a proposta de utilizar bons ingredientes para comer hambúrguer de uma forma mais saudável, o foco do restaurante está na brasa, utilizada no preparo dos hambúrgueres, carnes e até alguns acompanhamentos. “O Ricco nasceu juntando quatro sócios apaixonados por fogo, brasa e bons ingredientes. É importante para nós um cuidado comas receitas, exclusividade nos molhos e um blend que fizesse sentido para agente”, conta a chef Renata Carvalho.

A unidade do Park Shopping trabalha com parrilla. Todos os cortes da casa são selecionados, mas a chef tem seus preferidos. O flat iron é um dos queridinhos de Renata. No valor de R$ 72, a carne já vem com um acompanhamento. Renata sugere o purê de mandioquinha, feito sem leite, creme de leite e manteiga, apenas com batata baroa, batata bolinha na brasa, cebola, alho e sal marinho.

A nobreza da carne

Inaugurado em 2023, o Chard by Chicago Prime está localizado no Pontão do Lago Sul e é especializado em cortes nobres. “O restaurante apresenta um menu inspirado em sofisticadas casas de carnes europeias e dos Estados Unidos. Sob conceito sofisticado e moderno, o Chard apresenta um cardápio que mistura referências de quatro anos de viagens da empresária Ana Carolina Chaer”, conta a sócia Eduarda Chaer.

Como sugestão para aproveitar o melhor da casa, a sócia indicou o Tomahawk, corte de ancho com osso, servido com manteiga de ervas ou trufada. O prato custa R$ 349 e serve duas pessoas. Para acompanhar a carne, a sugestão é a batata frita trufada com parmesão (R$ 35).

Montevidéu brasiliense

Inspirado no Mercado del Puerto, em Montevidéu, Fernando Matos, proprietário do restaurante com o mesmo nome na 104 Asa Sul ,decidiu abrir uma abrir uma casa recriando a grelha à base de lenha do Uruguai. Segundo Fernando, a carne feita na lenha é a melhor opção de preparo para a proteína.

Para aqueles que gostam de um almoço especial, o restaurante oferece um menu gourmet, de segunda a sábado, com entrada, prato principal e sobremesa. O proprietário sugere o bife de chorizo com arroz cremoso de alho poró e ninho de abobrinha grelhada. O menu custa R$ 79,90.

Parrilla argentina

Inaugurado em 2017,o Caminito tem quatro unidades em Brasília. Inspirado na rua em Buenos Aires, o restaurante recria a estética do bairro La Boca, com decoração vibrante e um menu elaborado para trazer a experiência completa da parrilla argentina. “Nossa intenção é fazer com que os clientes saboreiem cada momento enquanto estão aqui, por isso estamos sempre qualificando a nossa equipe para proporcionar o melhor atendimento”, conta Erick Nunes, gerente de marketing.

Como sugestão, o bife de Chorizo, da chef Paula Labaki, custa R$ 284,90 e é uma refeição para toda família. São750g de carne com mais quatro acompanhamentos: arroz Caminito, farofa de ovos, batata frita e salada julienne.

Sabores latinos

Comandado pelo chef argentino e um dos maiores assadores do mundo, Bienvenido Sotello, o restaurante Fuego Alma e Vino foi inaugurado há pouco mais de três anos e já se tornou uma das principais casas de carnes da cidade. Especializado em parrilla, o estabelecimento traz inspirações de países da América do Sul, oferecendo no menu pratos e cortes típicos da Argentina e do Uruguai.

No cardápio, os grandes destaques ficam por conta do ojo de bife (R$ 192 — 500g), miolo do contra-filé, o bife de chorizo (R$ 115 — 300g), parte traseira do contra-filé e o bife ancho (R$ 192 — 500g), corte da parte dianteira do contra-filé e o assado de tira (R$ 149 — 500g) Entre os acompanhamentos, as sugestões são o arroz parrillero (R$ 29,90), o papatasso, (R$ 33), risoto de funghi (R$ 55) e legumes na parrilla (R$ 36).



Assados e defumados

Novidade no Gama, a Costela do Geleia é uma unidade do Geléia Burger que foi transformada ano passado. “A Costela do Geleia é uma marca que nasceu no ano passado. Aproveitamos um ponto com 15 anos de tradição. É uma unidade diferenciada, mas com a excelência do Grupo Geleia”, conta o proprietário Alexandre Geleia.



A costela defumada é o diferencial da casa. O processo de preparo utiliza o pit smoker, equipamento específico para o preparo que assa e defuma a carne ao mesmo tempo. As carnes ficam de 10 a 12 horas neste processo, valorizando o sabor e a textura. “Servimos a costela acompanhada de arroz branco, feijão tropeiro e batata frita. Acompanhamentos simples, bem executados, para dar ainda mais destaque ao sabor marcante da costela. Uma boa pedida para o almoço em família!”, afirma o dono.

Os valores variam entre R$49 (uma pessoa), R$89 (duas pessoas), R$119 (três pessoas) e R$149,90 (para grupos de quatro pessoas).