Menos é Mais comanda a festa Churrasquinho neste sábado

O grupo que colocou Brasília no mapa nacional do pagode retorna para uma das festas mais aguardadas do anos. Este sábado é dia de Churrasquinho do Menos é Mais, evento de mais de quatro horas com palco 360° e convidados especiais que promete o melhor do pagode no bosque ao lado do Mané Garrincha a partir das 14h.

O grupo, que faz sucesso nacionalmente, acredita que existe um gosto diferente em fazer uma apresentação de grande magnitude em Brasília. "A sensação de voltar aqui para Brasília, para o Churrasquinho, na verdade, é aquela mesma sensação que a gente sente em todo show que tem aqui, que é a de voltar para casa, de estar perto dos lugares que a gente tocava no início, de estar perto das pessoas que apoiavam a gente no começo do nosso sonho", afirma Gustavo Góes, que divide o palco com Eduardo 'Duzão', Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.

Por esse motivo, eles se sentem com a responsabilidade de se superar e atingir mais do que o público espera. "Voltar para Brasília é sempre essa sensação de responsabilidade, mas também de alegria. A gente sabe que preparou uma festa linda e que esse ano vai superar as expectativas", afirma o músico que compara a situação com a seriedade de uma grande partida de futebol. "A gente trata realmente o Dia do Churrasquinho do Menos é Mais como uma final de campeonato, como o show do ano, e isso nunca vai mudar. E sempre que a gente toca aqui vai ser assim".

O Menos é Mais percebe tanto como obrigação aumentar a a qualidade do show, que já garante que este Churrasquinho será inesquecível para quem comprou o ingresso e vai passar a tarde de sábado festejando com eles. "A galera pode esperar o melhor show do Menos é Mais realizado aqui até hoje, tenho certeza de que a gente vai conseguir entregar isso", aposta Góes.

Surpresas

Uma marca do Churrasquinho do Menos é Mais são as participações especiais, apenas ano passado nomes como Ferrugem, Matheus Fernandes, Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, estiveram entre os nomes que deram uma palinha na apresentação do grupo brasiliense. Este ano, assim como todas as promessas, a intenção é elevar as expectativas e surpreender. "Vão vir novas participações à altura das que foram chamadas no ano passado, então o público pode esperar surpresas muito grandes, não só do gênero do pagode, mas também terão outros gêneros musicais", antecipa Góes.