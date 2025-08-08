Restaurantes preparam menus especiais para o Dia dos pais

Assado de tira é destaque no Dia dos Pais da Fazenda Churrascada - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Dia dos Pais se aproxima e, com ele, a antecipação de viver momentos especiais em família. Para muitos, a programação ideal de domingo é desfrutar de um almoço em família longe da cozinha. Às vésperas da data comemorativa, restaurantes da cidade se preparam para receber o público com programações especiais e menus exclusivos.

Seja em churrascarias ou cafeterias, o Dia dos Pais não passa em branco para os brasilienses. “Em datas comemorativas, a gente procura sempre fazer algum prato especial, que seja chamativo e tenha alguma referência afetiva com o público”, conta Luiz Paulo, proprietário do Bitaca da Norte.

“Precisa ser algo versátil também, tanto para atender famílias grandes quanto núcleos menores”, acrescenta. Nesta semana, o Divirta-se Mais selecionou restaurantes que estão de portas abertas para receber as famílias da cidade neste domingo.

Programação especial

Nada representa melhor uma típica comemoração de Dia dos Pais do que um bom churrasco de domingo. Por isso, a Fazenda Churrascada preparou uma programação especial para a data. O menu exclusivo, idealizado para a ocasião, tem como destaque o assado de tira (R$ 375 — 750g), servido com arroz da Fazenda, salada Juliana e batatas fritas crocantes, além de dois molhos da casa. O prato fica disponível até o dia 31 de agosto.

No domingo, os pais ainda serão recebidos com um drinque de boas-vindas, o maracujack, preparado com Jack Daniel’s Old No. 7, polpa de maracujá, xarope de açúcar, refrigerante citrus e gelo. “A Fazenda Churrascada sempre busca criar momentos memoráveis, e o Dia dos Pais é uma oportunidade perfeita para isso. Pensamos em um prato robusto, saboroso e afetivo, que pudesse reunir a família em torno da mesa. Queremos que cada pai se sinta celebrado desde a chegada”, afirma André D'Alessandro, um dos sócios da casa.