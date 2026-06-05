Crítica: 100 noites de desejo traz uma bela ótica feminina de paixão e dinâmicas de poder

Nicholas Galitzine e Maika Monroe em cena (foto: Divulgação )

Crítica 100 noites de desejo // QUATRO ESTRELAS

Às vezes, a ficção é uma das poucas coisas que podem nos tirar da realidade. Em novo longa de Julia Jackman, a narração de histórias é o que permite que a personagem principal se conheça, lide com os problemas de sua vida e descubra o que realmente quer. Em 100 noites de desejo, estrelado por Maika Monroe, Nicholas Galitzine e Emma Corin, muito é desvendado por meio de antigas histórias.

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Na trama, que se passa em um mundo diferente sob o comando de Birdman, Cherry (Maika Monroe), casada com Jerome, ainda não cumpriu com suas obrigações de gerar um herdeiro. A jovem terá apenas 101 noites para aparecer grávida, caso contrário, não viverá para a próxima primavera. O problema é que seu marido não parece muito interessado em consumar o casamento. Em meio a tudo isso, um amigo de Jerome, Manfred, aparece no castelo e fica enquanto o marido de Chery viaja. Os dois fizeram uma aposta de que Manfred conseguiria seduzir Cherry e gerar o herdeiro que é necessário pelas regras da sociedade.

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Manfred, personagem de Nicholas Galitzine, é um dos pontos altos da trama. Com roteiro envolvente e esperto, o ator brilha em cena, ao lado de Maika Monroe. Apesar de divertida, a trama entre Cherry e Hero, empregada interpretada por Emma Corrin, traz uma camada ainda mais profunda para a história, quando as duas discutem seus desejos e a posição que precisam preencher como mulheres. Para afastar Manfred de Cherry, Hero conta histórias aos dois para passar as noites, outro ponto muito bem trabalhado no filme.

Com bela fotografia, roteiro interessantíssimo e boas atuações, 100 noites de desejos cria um universo com regras rígidas e severas para as mulheres, o que não difere tanto do mundo real, apenas deixa mais explícito do que o comum. Julia Jackman entrega um filme intenso e divertido com potências que se complementam.