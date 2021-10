Sebrae promove feira gratuita de empreendedorismo; saiba como participar

GC Gabriela Chabalgoity*

A Feira do Empreendedor 2021 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), evento on-line realizado na plataforma da Sebrae Experience, vai até esta quarta-feira (27/10). Na programação, palestras sobre as tendências de negócios para 2022, como colocar a empresa na internet, como se destacar dos concorrentes na área de beleza, como fazer a empresa voltar a crescer até como se destacar dos concorrentes na área de pets.

Nesta segunda-feira (25), o evento conta com nomes como Cézar Lima, da Stardust Digital, o cantor Emicida, Rosângela Barchetta, do Studio W, Rony Meisler, do Grupo Reserva, e Weidrian Brito, do Americanas Marketplace.



Já na terça-feira (26), os temas destacados serão “Como funciona uma franquia?’, “Como cuidar do meu dinheiro?”, “Como me destaco dos meus concorrentes? - Vestuário”, “Comece a vender on-line na Americanas Marketplace” e “Como me destaco dos meus concorrentes? - Alimentos e Bebidas”.

O evento é 100% gratuito e online e o espaço continuará disponível para se entrar em contato com expositores e realizar consultorias com os especialistas do Sebrae, além de ser possível fazer novos negócios e rever palestras e atrações da feira.

