"O Brasil já é o grande celeiro de comida do mundo" diz Rodrigo Bonatto

IS Ingrid Soares

(crédito: Carlos Viera/CB/DA.PRESS)

O diretor de Soluções Inteligentes da John Deere, Rodrigo Bonatto, afirmou nesta quarta-feira (24/11) que o Brasil é o grande celeiro de comida do mundo. A declaração ocorreu durante o CB Fórum Live - Agro 4.0 que debateu os avanços da tecnologia no agronegócio. O encontro é fruto de parceria entre o Correio Braziliense e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

“O agro é democrático. É a principal fonte de distribuição de renda para o país. A gente também vê através do agro a inclusão social. Com a pandemia e toda tristeza que nos trouxe, ela também trouxe a digitalização e trouxe a inclusão digital para o agro. Essa foi uma grande valia que nós tivemos. Se existe um lado positivo, com essa pandemia nós aprendemos a fazer as coisas de jeito diferente e principalmente, passamos a valorizar mais o agro”, apontou.

Ele falou ainda sobre a importância do trabalho do homem do campo em meio a pandemia de covid-19. “Nós descobrimos que a comida não sai da gôndola do supermercado. A comida tem que ser produzida por alguém do campo e passamos a respeitar os produtores rurais, porque enquanto nós estávamos preservados em nossa cassa, confinados na pandemia, os produtores estavam no campo trabalhando e produzindo para nós. Tudo isso porque o agro não parou. Temos que reconhecer o trabalho desses guerreiros durante toda a pandemia para que nós pudéssemos nos preservar aqui nas cidades", pontuou.

Bonatto comentou sobre a revolução da agricultura brasileira e relatou que a grande primeira revolução no setor foi o domínio da técnica de manejo de solos nos cerrados pela Embrapa. "Conseguimos migrar a nossa produção de grãos não só pelo aspecto genético das plantas, mas sim do manejo adequado e eficiente e sustentável dos solos dos cerrados. Através do estudo da Embrapa, conseguimos corrigir os teores de alumínio que eram tóxicos às plantas e passamos da década de 70 e 80 de importadores de alimentos para exportadores de alimentos".

O palestrante ressaltou também a importância da união da agricultura ao desenvolvimento sustentável. "O Brasil já é o grande celeiro de comida no mundo e a tecnologia vai fazer o novo salto da nossa agricultura. A tecnologia vai trazer também um grande ganho que não é só ser o celeiro para comida para alimentar o mundo. É ser o celeiro de comida sustentável para alimentar o mundo. O agro brasileiro é um agro tecnológico. Que respeita os recursos naturais e isso não precisa ficar só no discurso, mas provar para o mundo inteiro que o agro brasileiro é sustentável sob o aspecto econômico, social e, principalmente, ambiental".

Bonatto participou do painel sobre oportunidades do Agro 4.0 para aumento da produtividade e da competitividade no Brasil. O evento reuniu ainda autoridades, especialistas e representantes do agronegócio que dialogaram sobre os principais desafios e impactos dos avanços da tecnologia no campo e as oportunidades para o país nos próximos anos.