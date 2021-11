Agro 4.0: projeto é premiado por localização de criadores de peixe

*V *João Vitor Tavarez

Durante o Seminário Agro 4.0, Petterson Molina, presidente da Bussola Farm, destacou as vantagens da localização na criação de peixes em cativeiro. Esse é um dos 11 projetos bem sucedidos pelo aumento da produtividade no agronegócio. “Em escala mundial, a aquicultura produziu 15 milhões de toneladas a mais de proteína animal do que a pecuária bovina. É por isso que a piscicultura (criação comercial de peixes) é a nova estrelinha do agro brasileiro”, destacou. Molina é economista e especializado na interrelação entre políticas agrícolas e ambientais, e foi um dos painelistas do evento.

A Bussola Farm é uma startup que implantou nos 52 municípios de Rondônia o sensoriamento remoto e geolocalização de criadores de peixes. Segundo a empresa, a piscicultura do estado é a que mais produz peixe nativo no Brasil.

Para isso, a instituição conta com a plataforma MaPeixe, cujo objetivo é localizar criadores de peixe no mapa. “Traz o olhar dos satélites para as empresas fornecedoras de insumos e compradoras de produtos da aquicultura”, disse Petterson Molina.

O presidente empresa ainda diz que a partir da MaPeixe, empresas apoiadas pela ABDI aumentaram em 20% o número de fornecedores de peixes identificados em Rondônia. "Embora os benefícios vão além, há redução de 20% do tempo gasto na prospecção de clientes e, também, 20% a menos de carro e gasolina consumidos na busca de clientes", comparou."Então o usuário encontra 20% a mais de piscicultores com alto potencial produtivo, em tamanho e estrutura de produção", acrescenta.

Com o aplicativo Ma Peixe, resume Petterson, o cliente vai direto no produtor certo. "Outro benefício foi reduzir 7% do tempo gasto em deslocamentos, por meio da nossa ferramenta de roteirização que o nosso aplicativo fornece. Em um mundo em que o consumo de combustível é um problema cada vez maior - por custos e questões ambientais -, esse é um ganho substancial”, defendeu.

