Justiça mantém Garoto como devedora de multas aplicadas pelo Inmetro

NP Natália Peronico*

(crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem)

Uma decisão da Justiça mantém a empresa Chocolates Garoto na lista de devedores com o setor público. A companhia foi multada em quatro estados, no valor de R$ 38 mil, por vender uma quantidade de produtos inferior ao que estava escrito na embalagem.

A 6ª Turma do Tribunal Federal da 2ª Região (TRF-2) atendeu um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e modificou uma sentença que retirava a empresa de chocolates do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público (Cadin).



Para alegar que não deveria estar na lista de devedores, a Garoto apresentou uma apólice de seguros. No entanto, a Advocacia-Geral da União apontou que a garantia não era suficiente para cobrir as multas aplicadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A empresa buscava garantir a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e o cancelamento da inscrição no Cadin, mas a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão de primeira instância.

O argumento da AGU é que a apólice não incluía os encargos legais devidos, nem parte do pagamento das multas caso a empresa não cumpra os acordos. A decisão tomada pela turma foi unânime.



A procuradora federal Bianca Fernández afirmou que a companhia apresentou a mesma apólice em diversas ações judiciais. “A Garoto vem ajuizando diversas ações cautelares oferecendo sempre uma única apólice de seguro garantia para garantir vários créditos e, posteriormente, nas execuções fiscais, opõe exceção pré-executividade alegando que os créditos já estavam garantidos antecipadamente. Esse modus operandi dificulta o controle das garantias e a própria execução das garantias”, disse.

“Com a recente decisão, foi criado um precedente impedindo essa prática e possibilitando que sejam exigidas garantias individuais mais eficazes em cada execução fiscal, no valor integral do crédito”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro e Renato Souza

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.