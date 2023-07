Valores a receber: veja como saber se você está incluído em lista

HD Helena Dornelas

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (7/7) que R$ 7,1 bilhões ainda podem ser resgatados no Sistema de Valores a Receber (SVR). A autarquia atualizou as estatísticas do SRV — incluindo as informações até maio.

O Sistema de Valores a Receber é um serviço do Banco Central em que é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum "dinheiro esquecido" em banco ou consórcio.

Ao todo, 36,5 milhões de pessoas físicas podem retirar valores. Desde de 2022, quando o sistema foi inaugurado, 14 milhões de pessoas — 38% do total — retiraram alguma quantia disponibilizada. Já entre as empresas, 535 mil já receberam o dinheiro esquecido. Outras 2,7 milhões seguem com valores disponíveis para retirada.

De acordo com os dados, ao todo R$ 232 milhões foram resgatados em maio. Essa foi a terceira maior soma devolvida, que inclui informações desde dezembro de 2022. Perde apenas para abril (R$ 260 milhões retirados) e março deste ano (R$ 505 milhões).

De acordo com o BC, 28.158.017 beneficiários devem resgatar de R$ 0 e R$ 10; 11.274.694 de pessoas, entre R$ 10,01 e R$ 100; 4.582.906 beneficiários entre R$ 100,01 e R$ 1 mil e 796.551 pessoas devem resgatar acima de R$ 1 mil e um centavo.



Veja como fazer a consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR):

Para saber se vocês têm valores a receber é possível entrar a qualquer momento no site valoresareceber.bcb.gov.br. Se for pessoa física é necessário usar o CPF e a data de aniversário. Já pessoas jurídicas podem consultar por meio do CNPJ e da data de abertura da empresa.

Para ressaltar que para ter acesso aos valores, é necessário ter conta no portal Gov.br nível prata ou ouro.

1. Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em "Sistema de Valores a Receber"

2. Informe CPF e data de nascimento, para pessoa física, ou CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas

3. Vá em "Consultar"

4. Clique em "Acessar SVR"

5. Se houver muitos acessos, o usuário vai entrar em uma fila virtual; o sistema informará em qual posição o cidadão está;

6. Em seguida, informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro;

7. Se o dinheiro a ser sacado for seu, escolha "Meus valores a receber"; caso seja de alguém que já morreu vá em "Valores de pessoas falecidas"

8. Aceite o "Termo de ciência" e vá em "Confirmar";

9. Na próxima tela, aparecerão as seguintes informações: quanto há para receber, nome e demais dados do banco ou da instituição financeira que vai pagar, origem do dinheiro e informações adicionais, se for o caso;

10. Se o sistema indicar a opção "Solicitar por aqui", será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo);

11. Caso o sistema ofereça a opção "Solicitar por aqui", mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução;

Como receber o valor

Para receber os valores esquecidos o cidadão precisa ter chave pix. Também é possível pagar por DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível). Nestes casos, o dinheiro cai na conta em até 12 dias úteis.

