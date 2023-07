Lula sugere a Alckmin programa de descontos para eletrodomésticos

RG Rafaela Gonçalves

"Quando a geladeira velha tá batendo, não tá gelando a cerveja bem, e tá gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), nesta quarta-feira (12/7), a criação de um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, máquina de lavar e televisores.

“Até falei para o Alckmin: que tal a gente fazer uma aberturazinha para linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, televisão, máquina de lavar roupa. As pessoas de quando em quando precisam trocar seus utensílios domésticos”, disse Lula, em cerimônia de condecoração de cientistas e pesquisadores no Palácio do Planalto.

Ele emendou: “Quando a geladeira velha tá batendo, não tá gelando a cerveja bem, e tá gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito".

Em seu segundo mandato como presidente, em 2009, Lula promoveu um programa que reduzia o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre itens da linha branca. A ideia sugerida pelo presidente é de retomar a iniciativa, após o programa de descontos em carros populares zero quilômetro, que foi encerrado na semana passada.

Na sequência, se dirigindo à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), e ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, Lula brincou: “Abre a mão um pouquinho para a gente poder facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas.”

O presidente disse ainda que é preciso consumir de "forma responsável" e que "ninguém pode gastar o que não tem". Ele afirmou que o governo deve lançar nos próximos dias o Desenrola, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, que também tem como objetivo aquecer o consumo no país.

