Irmãos Batista sofrem derrota no caso Eldorado Celulose

EL Edla Lula

Irmãos Bastita sofrem derrota no caso Eldorado Celulose - (crédito: Reprodução)

O Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) decidiu, por 5 votos a 4, a favor da Paper Excellence e contra a J&F Investimento, numa disputa bilionária envolvendo a compra da Eldorado Celulose. O grupo homologou a desistência de um embargo da Paper Excellence, confirmando o fim do conflito de competência na segunda instância. Outra decisão, confirmou o desembargador José Benedito Franco de Godói é o relator dos recursos do caso Eldorado Brasil Celulose.

A disputa pela Eldorado Celulose se iniciou no ano de 2017, quando a J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foi vendida para a Paper por R$ 15 bilhões. No contrato para aquisição de 100% da Eldorado, a Paper pagou R$ 3,8 bilhões por 49,41% das ações da Eldorado, se tornando naquele momento sócia da metade da empresa brasileira de celulose.

A multinacional pagaria pelo restante das ações, 50,59%, após a liberação das garantias das dívidas da Eldorado, que deveria acontecer até um ano depois, de acordo com o contrato assinado entre as partes. No decorrer do processo de conclusão do negócio, a J&F pediu mais R$ 6,4 bilhões para entregar a Eldorado, o que não foi aceito pela Paper e o caso foi parar na arbitragem.

No julgamento desta quarta, duas reclamações movidas pela J&F e pela própria Eldorado Brasil Celulose também foram negadas. A reclamação da J&F pedia a anulação da sentença da primeira instância, proferida em julho de 2022 pela juíza Renata Maciel, autorizando a transferência do controle da Eldorado para a Paper. Já a reclamação da Eldorado, dizia que o desembargador Franco de Godoi não poderia ter determinado a transferência de suas ações em posse da J&F para a Paper Excellence porque, naquele momento, havia uma decisão de outro desembargador, Costa Netto, suspendendo todo o processo.

O Ministério Público de São Paulo já havia se manifestado anteriormente rejeitando as duas reclamações e o Grupo Especial seguiu o entendimento do MP. Agora, com a definição do relator competente, caberá a Godoi votar no mérito da apelação, que será julgada pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.