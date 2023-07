Lula sanciona Programa de Aquisição de Alimento: 'Melhora da qualidade de vida é investimento'

AE Agência Estado

Programa de Aquisição de Alimentos - (crédito: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira, 20, o novo Programa de Aquisição de Alimentos e o programa Cozinha Solidária. Na solenidade, ele disse considerar que destinar recursos à saúde, educação, transportes e outras melhoras da qualidade de vida da população é investimento, não gasto.

"O governo está investindo na alimentação do povo", disse Lula em seu discurso. "Vou dizer um número que é gasto. O mundo gastou de 2022 para cá US$ 2 trilhões em armas de guerra", declarou o presidente.

Além de Lula, também discursaram o ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Dias mencionou o aumento dos recursos destinados ao programa, que chegam à casa de R$ 500 milhões. "Garante de um lado a compra de alimento saudável. Do outro lado, o repasse desse alimento para onde se tem uma necessidade social", declarou ele.

"Nossa surpresa foi que o edital que a Conab soltou deu a oferta de R$ 1,1 bilhão em alimentos para serem comprados pelo governo", declarou Paulo Teixeira. O ministério do Desenvolvimento Agrário pleiteia junto à ala econômica do governo que o orçamento do programa chegue a esse valor.

De acordo com ele, foram mais de 3.700 propostas, envolvendo 77 mil famílias agricultoras e com previsão de entrega de 248 mil toneladas de alimentos.

A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto. Cinegrafistas e fotógrafos puderam fazer imagens da cerimônia, mas não foi permitida a participação de repórteres. Os discursos foram transmitidos em canais oficiais pela internet.