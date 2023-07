BB atinge R$ 1 bilhão em renegociações na primeira semana do Desenrola

FS Fernanda Strickland

Edif..cio sede do Banco do Brasil, em Bras..lia. banco brasil - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco do Brasil (BB) informou que renegociou R$ 1 bilhão em dívidas na primeira semana do programa Desenrola. Na segunda-feira (17/7), o BB ampliou o alcance do Desenrola para atingir mais pessoas inadimplentes, inclusive micro e pequenas empresas. Segundo o banco, entre 17 e 21 de julho, cerca de 75,8 mil clientes tiveram acesso a condições especiais para renegociação de dívidas, não só por meio do programa, mas também por condições especiais do BB para outros públicos.

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, comemora o bom resultado e afirma que o BB tem a perspectiva de ser uma das principais instituições financeiras em número de renegociações no Desenrola. "Consideramos o Desenrola um programa que marcará época sempre que se falar em soluções para regularizar a vida financeira das pessoas. O arcabouço financeiro que sustenta o programa contou com a contribuição do mercado e do governo. Foi essa parceria que já tem permitido ao Desenrola, nesta primeira semana, ser acessível a milhares de brasileiros que querem voltar a ter crédito e a consumir, ao mesmo tempo em que garante aos bancos condições financeiras condizentes com seus modelos de atuação", constata Tarciana Medeiros.

Segundo Tarciana Medeiros, o Desenrola tem total aderência com o papel do BB, que, em sua atuação, concilia seus objetivos comerciais com o apoio ao desenvolvimento do país. “Em apenas uma semana, tivemos mais de 75 mil clientes desenrolados no BB. Um destaque especial para as micro e pequenas empresas, um dos setores que mais emprega no Brasil. Ou seja, é um programa que também vai apoiar na geração de emprego e renda.", complementa Tarciana.

Dos 75 mil clientes que renegociaram dívidas neste período, cerca de 34 mil fazem parte do público Faixa II do programa Desenrola, que renegociaram volume total de mais de R$ 255 milhões. Outros mais de 35 mil clientes pessoas físicas em geral aproveitaram as condições especiais, ampliadas pelo BB decorrentes do programa Desenrola, e renegociaram mais de meio bilhão de reais. Por fim, aproximadamente 6 mil micro e pequenas empresas já renegociaram R$ 230 milhões.

Condições

Como forma de atender às necessidades dos clientes, reforçar o apoio ao Programa e diversificar as possibilidades de ampliação dos resultados do semestre, alinhados à Estratégia Corporativa, o BB criou condições negociais diferenciadas para os seus clientes beneficiados pelo Desenrola e ampliou o alcance para os demais públicos inadimplentes, inclusive micro e pequenas empresas.

O BB oferta descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados. Além de condições mais atrativas, o Banco disponibiliza os seus canais de atendimento para proporcionar comodidade, agilidade e praticidade aos beneficiários do Programa clientes do Banco.