Conselho do FGTS define nesta terça distribuição dos lucros aos trabalhadores

RP Raphael Pati*

Fila para entrada em agência da Caixa, em Brasília. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vai se reunir nesta terça-feira (24/7) de manhã para definir como será feito o repasse dos lucros obtidos em 2022. A expectativa é que em torno de R$ 12 bilhões sejam destinados aos cotistas neste ano.

Os valores serão depositados nas contas do FGTS que tinham saldo na conta do fundo no dia 31 de dezembro de 2022. A nível de exemplo, quem começou a trabalhar com direito à garantia somente neste ano não vai receber a distribuição dos lucros.

É preciso saber que quanto maior for o saldo na conta, maior será o lucro recebido. O depósito também será proporcional ao montante que o trabalhador possuía até o último dia de 2022. Os repasses vão valer para contas ativas e inativas no fundo.

Mesmo com a estimativa de R$ 12 bilhões, o FGTS pode optar por não repassar o valor total do lucro aos cotistas, a exemplo do ano passado, quando o fundo apresentou um saldo positivo de R$ 13,2 bilhões, mas repassou 99%, somente, dos lucros obtidos.

Segundo a lei, os repasses devem ocorrer até o dia 31 do próximo mês. O valor será destinado a cada trabalhador de acordo com o saldo existente nas contas do FGTS no último dia do ano passado. Em 2022, a Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos no dia 26 de agosto.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro