Volta às aulas: saiba como economizar na compra do material escolar

Crianças e adolescentes seguem de férias por mais algumas semanas, mas muitos pais e responsáveis já estão se planejando para a temida volta às aulas e começaram a pesquisar os preços de materiais escolares. Com a previsão de que os produtos escolares fiquem entre 7% e 9% mais caros em 2024, especialistas explicam como economizar.

Uma das alternativas este ano é o cuidado com o planeta. A troca de materiais escolares tanto ajuda a economizar quanto promove a sustentabilidade. É o caso da carioca Bárbara Costa, 41 anos, moradora do bairro Barra da Tijuca.

A mãe do Pedro, 12 anos, administra um grupo do WhatsApp de troca de material e uniforme. Bárbara participa do coletivo há 5 anos. Os livros dos filhos, utilizados no ano passado apenas com lápis, este ano foram doados para outra família. Já os uniformes e livros previstos para 2024 foram doados por uma terceira família, que também segue nesse ciclo de reutilização. “Este ano vou economizar mais ou menos R$ 3 mil. Atualmente, qualquer economia é bem-vinda”, conta a mãe.

A educadora financeira Aline Soaper, idealizadora da EfincKids, metodologia ministrada a crianças dentro do ambiente escolar para ensinar educação financeira, diz que o ideal é que os pais tenham se programado ao longo de 2023 para os gastos de início de ano.

“Se a família não se preparou para as compras escolares esse será um momento importante para fazer ajustes e, assim, não comprometer o orçamento familiar. O ideal é avaliar os gastos que podem ser cortados e as reservas que podem ser utilizadas. Exemplo disso é o 13º salário, quem conseguiu guardar uma parte pode aproveitar para usar o valor agora”, explica.

Para economizar mais ainda, a educadora financeira deu algumas dicas essenciais para dar conta dos materiais escolares sem muita dor de cabeça.

1) Avalie as necessidades do aluno e da família

“Na hora de comprar os materiais escolares, é necessário entender o momento financeiro da família. Se a fase é de aperto no orçamento, o melhor é abrir mão de produtos com marcas licenciadas e personagens, dando assim preferência aos materiais mais simples. A diferença entre um material com personagens licenciados e outro que não tenha esse tipo de referência, por exemplo, pode chegar a 100% do valor”, explica Aline Soaper.

2) Atente-se aos materiais obrigatórios

“Os pais têm o direito de fazer pesquisa de preços e escolher o que melhor atende ao orçamento da família", alerta a educadora financeira.

3) Reaproveite!

“O reaproveitamento de materiais do ano anterior é uma excelente alternativa do ponto de vista econômico e também para o meio ambiente. Sobras de cadernos, folhas, canetas, lápis de cor e tintas, bem como outros materiais devem ser reaproveitados, diminuindo assim a lista de itens e dando fôlego ao orçamento das famílias, que poderão adiar em alguns meses essa compra", explica.

4) Planejamento prévio e compras coletivas no atacado

Planeje em um grupo de pais para fazer compras em conjunto e pesquisar preços. Vale destacar que compras, quando feitas em grupo, podem ter grandes descontos.

5) Aproveite pontos de fidelidade como programas de pontos em bancos e cashbacks

Diversos bancos têm descontos por meio dos programas de fidelidade de pontos. "Várias lojas também fazem cashback, aproveite para trocar por novos produtos da lista", aconselha.