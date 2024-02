Receita Federal usa IA para identificar sonegadores de criptomoedas

A inteligência artificial ajudou a Receita Federal a dentificar mais de 25 mil contribuintes que não declaram investimento em bitcoins no ano passado e, com isso, as garras do Leão vão estar mais afiadas neste ano, a partir de março, quando começará o prazo para o início da prestação anual de contas com o Fisco.

De acordo com comunicado da Receita, divulgado nesta quinta-feira (1º/2), foram identificadas mais 25.126 pessoas que possuem criptomoedas e não informaram na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2023, totalizando um patrimônio de pouco mais de R$ 1 bilhão ao fim de 2022.



Conforme o levantamento, essas pessoas teriam, pelo menos, 0,05 bitcoin cada, o equivalente a cerca de R$ 10 mil em valores atuais, somando R$ 1,06 bilhão “não informado” ao Fisco.

A Receita destacou também que há residentes em todas as unidades da federação e 181 contribuintes moram no exterior que, “a depender das condições específicas, podem ser dispensados de entregar a declaração no Brasil”.

O maior volume de valores identificados e não declarados está concentrado em São Paulo, com 8.635 pessoas donas de R$ 374,5 milhões. O Fisco ainda identificou 677 moradores de Brasília com R$ 35,5 milhões de criptoativos não declarados em 2023.

O documento da Receita informou ainda que ao processar as declarações de IRPF entregues pelas pessoas físicas em 2023, identificaram-se registros de 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.

“Em termos de perfil, os dados apontam que mais da metade (50,9%) dos declarantes fizeram investimento de até R$ 1 mil. O valor de até R$ 10 mil foi informado por 80,6% das pessoas físicas. Há, também, investidores que indicam ter mais de R$ 1 milhão em bitcoins”, informou a nota.

O órgão ligado ao Ministério da Fazenda fez um alerta de que todos os contribuintes precisam declarar os dados de bitcoins e outros criptoativos na declaração, e, avisou que esses tipo de investimento já vai aparecer na declaração pré-preenchida. “Com objetivo de facilitar o correto preenchimento da declaração de imposto de renda, a Receita Federal disponibilizará dados de bitcoins e outros criptoativos na declaração pré-preenchida, assim como fez no ano passado”, disse o comunicado.

“Além disso, a fiscalização avalia realizar ação de estímulo à autorregularização dos dados informados no ano passado, incentivando a conformidade, sem a imposição de multas que são devidas no caso de abertura de procedimentos fiscais”, acrescentou o documento da Receita.