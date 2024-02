Petrobras reduz preço do querosene de avião em meio à crise no setor

A Petrobras informou, nesta quinta-feira (1º/2), a redução do preço do querosene de aviação (QAV) em 0,4%, equivalente a R$ 0,014 por litro. O preço do combustível tem sido usado como argumento pelas companhias aéreas para que o governo auxilie o setor. Nos últimos 12 meses a petroleira já reduziu o combustível em 30,3%.

Na tentativa de abaixar os preços das passagens aéreas, o governo teria uma reunião nesta quinta-feira com a Petrobras e representantes de companhias, para discutir eventuais alterações nas condições do combustível, mas o encontro acabou não ocorrendo.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que na véspera havia defendido uma “discussão rigorosa” sobre o tema, reforçou que a questão das companhias aéreas não se trata só do combustível. “Temos que tratar considerando a natureza das empresas, a situação do setor aéreo e considerando principalmente a questão do preço das passagens no Brasil e a fórmula da composição de preço e o que representa o combustível nela”, disse após evento no Palácio do Planalto.

A Petrobras ajusta os preços mensalmente e vende o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo.

O presidente da petroleira, Jean Paul Prates, disse que a companhia estava disposta a colaborar com o debate sobre a situação do setor aéreo no Brasil, mas que não é possível abaixar as passagens nem resolver apenas por meio de redução no combustível.