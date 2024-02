Eduardo Saverin lidera ranking de mais ricos do Brasil; confira lista

Eduardo Saverin, paulista de 41 anos, cofundador do Facebook, iniciou o ano no primeiro lugar entre os brasileiros mais ricos. De acordo com ranking da revista americana Forbes, divulgado na última sexta-feira (2/2), a fortuna do empresário cresceu US$ 7 bilhões (equivalente a R$ 34,7 bilhões) em janeiro deste ano, totalizando US$ 26,5 bilhões (R$ 131,4 bilhões). O patrimônio de Saverin aumentou devido a alta das ações da Meta (conglomerado tecnológico que engloba o Facebok) — 37,8% no último trimestre de 2023.

No dia 2 de fevereiro, a Meta teve alta de cerca de 20%. A fortuna do brasileiro cresceu em mais de US$ 4,5 bilhões em um dia, passando a ser US$ 8 milhões a mais que a segunda colocada na lista brasileira, a bilionária Vicky Safra, que, de acordo com a Forbes, no último ranking, tem um patrimônio de US$ 18,2 bilhões.

Após grandes resultados, a empresa fez o anúncio de um plano adicional de recompra de US$ 50 bilhões (R$ 247,4 bilhões) em ações e afirmou ter um dividendo trimestral de UR$ 0,50 por cada ação.



Confira o ranking dos 10 brasileiros mais ricos:

Eduardo Saverin: US$ 26,3 bilhões;

Vicky Safra: US$ 18,2 bilhões;

Jorge Paulo Lemann: US$ 16,5 bilhões;

Marcel Herrmann Telles: US$ 11 bilhões;

Carlos Alberto Sicupira: US$ 9,1 bilhões;

André Esteves: US$ 8,2 bilhões;

Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões;

Jorge Moll Filho: US$ 4,8 bilhões;

João Moreira Salles: US$ 4,6 bilhões; e

Walther Moreira Salles Jr: US$ 4,6 bilhões.