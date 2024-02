IGP-DI acumula queda de 3,61% nos últimos 12 meses

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou mais uma queda no primeiro mês do ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), que é responsável pela publicação mensal, o recuo do índice em janeiro foi de 0,27%, o que representa o menor resultado desde junho do ano passado. Em dezembro, a taxa havia sido de 0,64%. Com isso, o IGP-DI já acumula queda de 3,61% nos últimos 12 meses.

Na visão do analista econômico André Braz, coordenador da pesquisa, esta última redução marcou o fim da tendência de aceleração na variação de preços que começou em outubro. De acordo com o especialista, o movimento foi influenciado pela preocupação com os possíveis impactos do fenômeno El Niño na próxima safra. Ele explica, contudo, que observou-se uma diminuição nesses efeitos desde o mês passado.

“Considerando as precipitações nas áreas produtivas, os danos previstos pelo El Niño parecem ser menos severos do que o esperado. Essa perspectiva é reforçada pela tendência de queda nos preços de commodities significativas, como a soja, que passou de uma alta de 1,30% para uma queda de 11,28%, e a cana de açúcar, que se moveu de um aumento de 0,30% para uma redução de 1,33%”, destacou André Braz.

Para chegar ao resultado do Índice Geral de Preços, o FGV/Ibre calcula a média a partir de outros três indicadores: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Em janeiro, o IPA foi o único que recuou em relação ao mês anterior, com queda de 0,59%. O IPC, por sua vez, registrou variação positiva de 0,61% e o INCC subiu 0,27%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro