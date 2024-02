"Nosso papel é formar mão de obra para o meio rural", diz diretor do Senar

Cada vez mais, a procura por capacitação técnica e profissional na área do agronegócio tem crescido. É o que aponta André Sanches, diretor de Inovação e Conhecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Ele participou nesta sexta-feira (9/2), do programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília. Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Lorena Pacheco, Sanches ressaltou que o setor do agronegócio tem exigido mão de obra qualificada.

“Essa demanda sobre qualificação no meio rural só tem aumentado, tem dados que mostram isso, os próprios dados do Caged, as últimas sete pesquisas do Caged do Ministério do Trabalho vem mostrando que o setor agropecuário vem tendo um saldo positivo na sua balança de emprego. O que significa isso? Ele vem tendo muito mais contratações do que demissões. É um setor que cada vez mais vem buscando uma mão de obra específica e qualificada. Esse é o nosso papel, formar mão de obra para o meio rural brasileiro”, apontou.

Sanches explica que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) oferece vários cursos de curta duração totalmente gratuitos para auxiliar a formação dos produtores rurais. “Em números absolutos o Senar chega a capacitar para esse público 1 milhão de pessoas por ano. São cursos oferecidos no mundo inteiro e são pessoas que geralmente já trabalham no meio rural, então, não há pré-requisitos. Todos os cursos de formação inicial e cursos técnicos são gratuitos”.

Empregabilidade no Agro

O sistema CNA e o Senar lançaram uma plataforma de emprego para facilitar a busca de pessoas que buscam um emprego no setor ou uma recolocação no mercado de trabalho. A plataforma Empregos Agro foi lançada em 2022 no Encontro Nacional do Agro. “Nós lançamos há pouco mais de um ano uma plataforma chamada empregos Agro. A princípio é muito semelhante a outras plataformas de colocação no mercado de trabalho. Ela tem de um lado vagas, empregos e contratantes buscando profissionais e do outro profissional buscando vagas. A nossa plataforma faz esse match a partir das habilidades que são requeridas e que são cumpridas. A gente tem mais de 100 empresas cadastradas manifestando interesse e disponibilizando vagas, e 30 mil candidatos procurando vagas, e já foram realizadas mais de 3.500 contratações. Isso nos direcionou como instituição de formação e qualificação profissional algumas qualificações que o Senar precisa investir para atender as demandas do mercado”, explicou Sanches.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes