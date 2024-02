Entenda como o feriado pode prejudicar o setor de importação do Brasil

Em 2024, o Ano Novo Chinês começou nesta sexta-feira (9/2). A confraternização é uma das mais populares da cultura chinesa. Apesar do feriado oficial durar três dias, é comum os trabalhadores reservarem as férias para prolongar o período de celebração. Em razão desse e de outros fatores associados às festividades, parte das fábricas paralisa as atividades por mais tempo, o que pode impactar linhas de produção em outras partes do mundo, por conta da importação de insumos e matérias-primas do país.

Concomitantemente à festividade local chinesa, temos um cenário desafiador para a logística internacional devido aos ataques a navios cargueiros no Mar Vermelho causando aumento aproximadamente de dez a quinze dias no tempo de trânsito quando esse serviço é direcionado via África, além da seca no canal do Panamá.

Já em território nacional ocorre o carnaval, um dos eventos mais tradicionais do país. Com a ocorrência de dois feriados importantes em ambos os países, a importação pode sofrer mudanças como aumento de custos e atraso, prejudicado, além das empresas, em último caso, até o consumidor final.

Além de ser o maior parceiro comercial do Brasil, o país asiático possui enorme influência na economia global. É o maior exportador do mundo e o ritmo de crescimento das importações tem batido as maiores marcas da década.

Para a logtech Nowports, é imprescindível que as empresas tenham se planejado para não serem impactadas por esses eventos. “A partir da gestão dos estoques é possível adiantar as entregas ou postergar para depois do término do feriado do Ano Novo Chinês e do Carnaval. Programação é a chave do negócio. Adiantar-se em relação aos pedidos minimiza os riscos e eventuais atrasos na cadeia logística”, afirma a head of pricing da Nowports Brasil, Bruna Horstmann.

Como o Ano Novo Chinês impacta o comércio exterior e a logística internacional?

Não há como falar de comércio exterior sem mencionar a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Em 2023, o país importou US$ 53,18 bilhões, enquanto as exportações totalizaram US$ 104,31 bilhões. Os produtos que contribuíram para esse resultado foram: processadores e controladores; herbicidas, conversores elétricos estáticos, entre outros, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior.

“Isso reforça não só a importância do país asiático para o Brasil, mas também a necessidade das empresas nacionais se prepararem para minimizarem os impactos que podem surgir da paralisação temporária das fábricas em razão do feriado”, prossegue Bruna. “Já do lado brasileiro, temos também o carnaval, um feriado obrigatório em diversas cidades brasileiras e que pode oferecer obstáculos adicionais à realização dos trabalhos nos centros operacionais.”

Embora a paralisação seja temporária, a executiva pontua que, tendo em vista a escala de produção das empresas, sem um planejamento robusto que engloba o pré e o pós evento, isso pode implicar às companhias custos consideráveis. “Antecedência é a principal recomendação para quem deseja evitar problemas com atrasos e custos adicionais, e, dessa forma, aproveitar as datas comemorativas com tranquilidade”, concluiu.