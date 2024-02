PIB da zona do euro fica estável no 4º trimestre e bloco escapa de recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro ficou estável no quarto trimestre de 2023, ante os três meses anteriores. Segundo a revisão publicada nesta quarta-feira (14/2) pelo Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia (UE), o bloco evitou, com o resultado, entrar em recessão técnica no fim do ano passado, após uma retração de 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo.

Na comparação anual, a economia europeia apresentou leve expansão de 0,1% entre outubro e dezembro. O dado veio em linha com estimativas preliminares de analistas consultados pela FactSet.

A produção industrial da zona do euro apresentou alta de 2,6% em dezembro ante novembro de 2023, surpreendendo as projeções de analistas que previam recuo de 0,2% no período. Na comparação anual, a produção industrial do bloco teve expansão de 1,2% em dezembro.

Inflação

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido se estabilizou no mês passado, contrariando as expectativas de alta. A taxa anual do CPI britânico ficou em 4% em janeiro, no mesmo nível de dezembro.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido caiu 0,6% no mês passado. Já o núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, avançou 5,1% na comparação anual de janeiro, também repetindo a variação de dezembro. A projeção da FactSet era de alta de 5,2%.