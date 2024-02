Vendas de etanol no mercado interno atingem maior valor desde 2019

As vendas de etanol continuaram a subir no primeiro mês do ano. De acordo com dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), pelo menos 3 bilhões de litros foram vendidos em janeiro. A estatística representa um aumento de 38,2% na comparação com janeiro de 2023.

Com isso, o álcool atingiu o maior número de vendas registradas em um mês desde outubro de 2020. Segundo a associação, o resultado é fruto de um aumento mais forte na quantidade de etanol anidro e hidratado vendidos na 2ª quinzena de janeiro. Ao todo, o volume comercializado de etanol anidro no período foi de 1,11 bilhão de litros (+1,3%) enquanto o etanol hidratado registrou venda de 1,89 bilhão de litros (+75,5%).

Ao analisar apenas o mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado em janeiro atingiram 1,77 bilhão de litros, o que representa um aumento de 75% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já a variação das vendas de etanol anidro foi relativamente mais modesta, com avanço de 6,5%, e 1,03 bilhão de litros comercializados.

Dessa forma, o volume de etanol vendido no mercado interno bateu recorde e ultrapassou a marca de 2,8 bilhões de litros, o maior desde outubro de 2019. No acumulado desde o início desta safra, as vendas de etanol já somam 26,95 bilhões de litros, o que indica um aumento de 9,37%.

De acordo com a Unica, que contabiliza e divulga os dados, o resultado positivo reflete a competitividade do biocombustível nas bombas, que já dura meses. Na semana passada, dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicaram uma paridade média de 61,7% entre o preço do etanol hidratado e o da gasolina C, que é vendida nas bombas.

