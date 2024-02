Global Agribusiness Forum 2024 vira festival e agrega cultura e gastronomia

Plínio Nastari, presidente da Datagro, uma das principais empresas de consultoria especializadas em mercados agrícolas do mundo, participou do programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg. Nastari falou das expectativas do festival Global Agribusiness Fórum (GAF), em São Paulo, nos dias 27 e 28 de junho, que vai expandir seu campo de atuação com programação dedicada à cultura, à gastronomia e à tecnologia. O evento é organizado pela consultoria Datagro, em parceria com a XP Investimentos.

Nastari explica que o evento realizado pela Datagro acontece desde 2012 e vem ganhando relevância na agenda do agronegócio. Segundo ele, as expectativas são as melhores possíveis: o evento deve reunir lideranças globais do agronegócio e espera receber 3 mil mil convidados do mundo todo.

“A partir deste ano, nós estamos estendendo o evento para ser um festival. Então, ele vai trazer o vetor gastronomia, que é “Food”, o vetor “Fair”, que é feira/tecnologia, e o “Fest”, de cultura agro. Vai ser o maior evento de cultura, agrotecnologia e discussão sobre o futuro do agro em nível mundial. O fórum, que já é realizado há 12 anos, envolve 3 mil convidados do mundo inteiro para participar. Vêm, inclusive, vários ministros do Brasil e de outros países, autoridades para discutir futuro de comércio, o futuro de práticas de produção sustentáveis e como valorizar e tornar o produto mais conhecido pelo consumidor”, explicou.

Temas de destaque

Nastari cita que práticas agrícolas modernas, preservação de recursos naturais e equidade de gênero serão os assuntos destaques do evento. Além disso, tendências e ações do ecossistema de inovação sobre tecnologias no agronegócio.

“Serão debatidas práticas agrícolas modernas, a agricultura tropical adaptada a outros países. Também trataremos da preservação de recursos naturais, equidade de gênero, educação para que novas gerações se interessem pelo agro, além de tecnologia, porque a tecnologia está evoluindo muito com a agricultura 4.0 e 5.0. Esses são alguns dos temas. Isso tudo vai estar integrado em vários palcos. Vai ter a discussão do fórum, vai ter um anfiteatro onde os participantes vão poder acompanhar esse conteúdo e vamos ter o festival com todas essas vertentes”.

Plínio Nastari acredita que o agro é uma das grandes forças brasileiras. “Nós somos, hoje, um dos maiores exportadores de alimentos em valor de produção, responsável por suprir alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas, mas nós perdemos a narrativa. Nós precisamos mostrar que a produção no Brasil é sustentável, é feita integrando a produção e agricultura empresarial com a agricultura familiar, com respeito aos povos originários, com preservação de florestas, de recursos naturais”.



*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Doria

