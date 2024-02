Balança Comercial registra superavit de US$ 1,48 bi na 4ª semana de fevereiro

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nesta segunda-feira (26/2) os dados do comércio exterior para a penúltima semana do mês de fevereiro. De acordo com a publicação, as exportações cresceram 14,2% no período, e atingiram valor de US$ 19,26 bilhões, enquanto que as importações recuaram 0,2%, com movimentação total de US$ 14,69 bilhões.

Diante disso, a balança comercial para a quarta semana do mês registrou crescimento de 113,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado, somando US$ 4,57 bilhões. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o resultado é positivo em 147%, com saldo de US$ 11,10 bilhões. Já a corrente de comércio cresceu 7,5% desde o início do mês, totalizando US$ 33,96 bilhões.

No período que vai do primeiro dia do mês até a quarta semana de fevereiro, a boa performance do setor industrial foi relevante para o saldo positivo do comércio exterior. Enquanto a agropecuária cresceu 5,8% (US$ 3,85 bilhões), os setores de indústria extrativa (US$ 5,11 bilhões) e indústria de transformação (US$ 10,23 bilhões) registraram crescimentos de 74,5% e 0,6%, respectivamente.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori