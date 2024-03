Alemanha doa R$ 136 milhões para descarbonizar indústria brasileira

A principal economia da União Europeia continua estreitando as relações com o Brasil na pauta ambiental. Nesta segunda-feira (11/3), a Alemanha anunciou que vai doar R$ 136 milhões (€ 25 milhões) para projeto de descarbonização no país. A iniciativa visa principalmente os segmentos siderúrgico e cimenteiro, e intensifica a agenda verde entre as duas nações.

A doação é mais um desdobramento de um acordo firmado entre Brasil e Alemanha, para a transformação ecológica, e assinado no último dia 4 de dezembro pelos dois líderes de governo envolvidos. A cooperação também faz parte da Iniciativa Internacional do Clima (IKI, na sigla em alemão) que deverá apoiar as prioridades do Brasil sobre o Acordo de Paris.

Segundo o governo alemão, empresas do mundo inteiro podem apresentar projetos. Os finalistas serão selecionados pelos dois países e anunciados no final deste ano. Os candidatos devem apresentar as propostas por meio do site da IKI, que pode ser acessado por este link.

Os projetos devem apoiar a transformação sistêmica dos setores industriais selecionados para a descarbonização. Além disso, devem estar em linha com as prioridades e metas climáticas estabelecidas na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil, no Plano Setorial de Mudanças Climáticas para a Indústria e na Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas, que está em fase de elaboração.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), os termos de uso dos recursos foram propostos em conjunto pela pasta, por meio da Secretaria de Economia Verde (SEV), e o Ministério Federal para Assuntos Econômicos e Proteção Climática.

