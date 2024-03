Receita antecipa liberação do programa para declaração do IR 2024

A Receita Federal antecipou a liberação do programa do Imposto de Renda 2024, que estará disponível a partir desta terça-feira (12/3). A previsão inicial do órgão era de que a ferramenta seria disponibilizada apenas em 15 de março, quando se inicia o prazo de entrega das declarações.

A antecipação permitirá que os contribuintes verifiquem quais são as informações necessárias. De acordo com o órgão, eles poderão se adiantar e começar a preencher a declaração, mas só poderão entregar a partir de sexta-feira.

“Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida. Entretanto, deve estar atento quanto à transmissão da declaração que só será possível a partir da próxima sexta-feira (15/3)", informou a Receita.

Como o nome diz, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda é uma declaração em que já constam várias informações dos contribuintes. Esses dados são fornecidos à Receita Federal por empregadores, bancos, médicos, imobiliárias etc.

De acordo com a Receita, esse tipo de declaração diminui os erros e proporciona maior comodidade ao contribuinte, no entanto, mesmo utilizando esse modelo, é preciso checar as informações. A expectativa é de que neste ano cerca de 17 milhões de declarações sejam pré-preenchidas, o equivalente a 40% do total esperado pela Receita, que é de 43 milhões de declarações.