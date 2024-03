Banco Central informa vazamento de 46 mil chaves Pix

O Banco Central (BC) informou que 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada (Fidúcia) foram vazadas. A informação foi divulgada na segunda-feira (18/3).

De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do Pix.

Conforme informado pelo BC, o vazamento aconteceu devido a falhas pontuais nos sistemas da instituição de pagamento. O banco esclareceu que a exposição ocorreu em dados cadastrais, o que não têm impacto na movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram comprometidos.

A autarquia informou que todas as pessoas afetadas serão notificadas através do aplicativo da Phi Pagamentos ou do internet banking da instituição. O BC destacou que esses serão os únicos meios de aviso para a exposição das chaves Pix e orientou os clientes a desconsiderarem outras formas de comunicação.

O BC alegou que o incidente será investigado e que sanções poderão ser aplicadas. Conforme a legislação, multas, suspensões ou até exclusões do sistema do Pix são previstas, variando de acordo com a gravidade do caso.