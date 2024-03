O governo federal vai usar tecnologias de inteligência artificial para fazer um novo pente-fino no Bolsa Família e no Cadastro Único (CadÚnico). O objetivo é fazer com que o benefício seja pago às pessoas que realmente têm o direito. A iniciativa faz parte de um plano anual de fiscalização e combate de fraudes em programas sociais, anunciado nesta terça-feira (19/3), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A estratégia, que teve início no ano passado, prevê oito ações, entre elas, a elaboração de uma proposta para melhoria da qualidade da base de dados e atualização e unificação do fluxo de denúncias. Segundo o ministro Wellington Dias, atualmente cerca de 2% das famílias que recebem a renda não se encaixam nos critérios.

“A gente normalmente trabalhava com o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência artificial que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é de alguma forma não está cumprindo a regra e está recebendo”, explicou.

Ao longo de 2023 a análise resultou no cancelamento de aproximadamente 3,7 milhões de benefícios por irregularidades, e a averiguação identificou 17 milhões de cadastros desatualizados ou inconsistentes.

O ministro afirmou que em 2022, ano eleitoral, houve um aumento no número de fraudes. “Agora, o que queremos é evitar a fraude na base da prevenção. Não esperar ter a fraude para depois descobrir. Nós queremos evitar antes do primeiro pagamento. Essa é a eficiência que queremos alcançar no Cadastro Único e, ainda, em todos os sistemas de proteção social, proteção especializada, que têm no Brasil”, destacou Dias.

Em dezembro de 2022, o Auxílio Brasil tinha em torno de 21,6 milhões de famílias beneficiadas. Um ano depois, em dezembro de 2023, o Bolsa Família, com novo conceito de composição familiar, registrou cerca de 21 milhões de famílias cadastradas.