Rumores sobre saída de Prates causam oscilações em ações da Petrobras

Os rumores sobre a saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras causaram forte oscilação nas ações da petroleira nesta quinta-feira (4/4). Por volta das 12h10 os papéis da companhia operavam com queda de 1,28%, cotados a R$ 37,93.

As ações viraram para alta de mais de 2% no início da tarde, com a expectativa de um acordo entre ministros do governo para o pagamento dos dividendos extras retidos no mês passado. Às 13h, a ação preferencial da estatal subia 1,4%, para R$ 38,97, e a ordinária, 2,16%, para R$ 40,15.

Prates vem enfrentando ataques constantes do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e sua gestão não estaria agradando também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O atual chefe da companhia teria pedido uma reunião com Lula para pedir uma intervenção do presidente no conflito com Silveira e contaria com o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Um dos cotados pelo governo para o cargo seria o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, que seria substituído pelo ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Dilma e hoje diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa.