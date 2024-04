Produção de veículos cresce abaixo do esperado para o primeiro trimestre

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) publicou, nesta segunda-feira (8/4), os dados do setor automotivo no Brasil no último mês de março. De acordo com os números divulgados na Carta da entidade, houve uma queda de 11,8% na produção de veículos, na comparação com o mesmo mês no ano anterior. Em relação a fevereiro, a produção cresceu 3,2%.

Ao todo, foram produzidos 195,8 mil veículos em março. Em todo o primeiro trimestre (janeiro a março), a produção alcançou 538 mil unidades no país. Esse número representa um aumento de apenas 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram confeccionados 536 mil veículos automotores - que englobam todas as categorias.

Os dados de exportação foram ainda mais negativos para o setor. Houve queda de 28% tanto no primeiro trimestre - na comparação com o mesmo período de 2023 - quanto em março, em relação ao mesmo mês do ano passado, na venda de veículos automotores para o mercado internacional. Em contrapartida, se comparado a fevereiro deste ano, o mês passado registrou aumento de 6,5% nas exportações.

Produção de automóveis cai no primeiro trimestre

A queda nos três primeiros meses do ano também foi maior entre os automóveis. Na comparação com o mesmo período de 2023, o primeiro trimestre registrou a produção de 401,1 mil unidades, o que representa um decréscimo de 3,7% se comparado ao ano passado, quando houve a confecção de 416,4 mil novas unidades da categoria.

Na análise mensal, se comparado com março de 2023, a produção desses veículos recuou 14,5% no mês passado, quando registrou a confecção de 167,7 mil novas unidades. Em relação a fevereiro, houve aumento de 1,9%.