Moradia rural e para entidades terá investimento de R$ 11,6 bilhões

O governo federal destinará R$ 11,6 bilhões para a construção de 112,5 mil moradias, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) nas modalidades Rural e Entidades. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Planalto, o total de unidades selecionadas supera em mais de 140% a meta inicial prevista pelo Ministério das Cidades. O programa dará teto a 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas. Muitas delas localizadas em comunidades tradicionais como quilombolas e povos indígenas; e famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia.

O MCMV Rural selecionou e habilitou para atuar no programa 2.105 propostas de 1.137 de entidades organizadoras ligadas aos movimentos de luta por moradia, bem como organizações de representação de agricultores e trabalhadores rurais, além de entes públicos locais. Já para o MCMV Entidades, foram 443 propostas de 206 entidades organizadoras. Os grupos mais vulneráveis, como mulheres chefes de família, famílias de áreas de risco, terão prioridade.

A ampliação da meta se deve ao grande volume de propostas apresentadas, bem como à meta do presidente Lula de contratar 2 milhões de novas moradias até 2026. Na avaliação do governo, há uma demanda represada após a interrupção do MCMV nos últimos anos.

Qualidade

Segundo o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, as unidades construídas por meio do MCMV Entidades têm apresentado qualidade bastante superior, na comparação com as feitas por empresas construtoras. "Pude constatar em cada uma das inaugurações do MCMV Entidades que as casas são maiores, os equipamentos são melhores", disse o ministro.

Durante a solenidade, o presidente Lula anunciou que deverá ampliar o público-alvo beneficiado pelo MCMV. "Estou preocupado com as pessoas que ganham acima de dois ou três salários mínimos. Eles também são trabalhadores. Ganham R$ 4 ou R$ 5 mil e não têm casa. A gente faz casa para pobre e o rico tem financiamento. Mas não tem casa para quem ganha R$ 7 mil", disse.

"Por isso vamos lançar na semana que vem um programa de crédito habitacional para essas pessoas. E precisamos também criar um programa de reforma de casa", informou o chefe do Planalto. (Com Agência Brasil) Saiba Mais Economia Produção de veículos cresce abaixo do esperado para o primeiro trimestre

Produção de veículos cresce abaixo do esperado para o primeiro trimestre Economia Dividendos da Petrobras: "Dentro das regras", diz secretário da Fazenda

Dividendos da Petrobras: "Dentro das regras", diz secretário da Fazenda Economia MDIC lança nova plataforma de patentes de medicamentos

MDIC lança nova plataforma de patentes de medicamentos Economia Reforma tributária: leis complementares serão encaminhadas na próxima semana