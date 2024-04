Mutirão nacional de negociação de dívidas vai até segunda-feira (15/4)

O prazo para os consumidores que desejam negociar as dívidas em atraso pelo mutirão nacional vai até esta segunda-feira (15/4). A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil e os Procons de todo o país.

Podem participar do programa pessoas que tenham dívidas em atraso contraídas de bancos ou instituições financeiras não atreladas a bens de dados em garantia, nem dívidas prescritas, são eles: cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras.

De acordo com a política de cada instituição, para o mutirão, são oferecidos descontos no valor da dívida, redução de taxas, extensão dos prazos para o pagamento, alteração nas condições de pagamento, migração para outras formas de crédito mais baratas.



“Os bancos estão empenhados em oferecer condições especiais para que seus clientes possam renegociar suas dívidas. O consumidor também terá acesso a conteúdo sobre educação financeira, que irá ajudá-lo a ter uma relação mais saudável com suas finanças”, explica Amaury Oliva, diretor-executivo de Cidadania Financeira da Febraban.



A negociação poderá ser feita diretamente com a instituição, pelos canais oficiais ou pelo portal ConsumidorGovBr. Vale lembrar que é preciso que a conta seja prata ou ouro.

Na página Meu bolso em Dia Febraban o consumidor encontra um vídeo disponível com tutorial ensinando passo a passo do registro. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar a proposta.

No último mutirão, realizado entre julho e dezembro de 2023, foram negociados 3,33 milhões de contratos, beneficiando 2,7 milhões de consumidores.